Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання Hello. У матеріалі розповідаємо подробиці трагічної звістки.
Венне Алтон Девіс загинула в трагічній ДТП: що відомо?
Як з'ясувалося, 9 грудня 2025 року акторка потрапила в жахливу ДТП. Позашляховик збив артистку на дорозі в Нью-Йорку, внаслідок чого вона отримала важкі травми голови та тіла.
Інцидент стався близько 9-ї вечора на перехресті Бродвею та Західної 53-ї вулиці. Постраждалу одразу доставили до лікарні, однак, попри всі старання медиків, того ж вечора вона померла від отриманих ушкоджень. На момент смерті акторці було 60 років.
Чоловік, який спричинив ДТП, травм не отримав і залишився на місці події.
Що відомо про Венне Алтон Девіс?
- Венне Алтон Девіс була акторкою та стендап-комікесею.
- У вільний час вона любила займатися спортом, тож у її соцмережах можна побачити безліч фотографій, де вона у бойовій формі чи позі.
- Вона з'являлася в таких стрічках, як "Дивовижна місіс Мейзел", "Сліпа зона", "Американська Одіссея", "Сором" та інших.
- Крім того, що цікаво, акторка працювала охоронницею в міжнародному аеропорту імені Джона Кеннеді.