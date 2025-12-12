Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання Hello. У матеріалі розповідаємо подробиці трагічної звістки.

Венне Алтон Девіс загинула в трагічній ДТП: що відомо?

Як з'ясувалося, 9 грудня 2025 року акторка потрапила в жахливу ДТП. Позашляховик збив артистку на дорозі в Нью-Йорку, внаслідок чого вона отримала важкі травми голови та тіла.

Інцидент стався близько 9-ї вечора на перехресті Бродвею та Західної 53-ї вулиці. Постраждалу одразу доставили до лікарні, однак, попри всі старання медиків, того ж вечора вона померла від отриманих ушкоджень. На момент смерті акторці було 60 років.

Чоловік, який спричинив ДТП, травм не отримав і залишився на місці події.

Що відомо про Венне Алтон Девіс?