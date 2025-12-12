Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Hello. В материале рассказываем подробности трагического известия.

Венне Алтон Дэвис погибла в трагическом ДТП: что известно?

Как выяснилось, 9 декабря 2025 года актриса попала в ужасное ДТП. Внедорожник сбил артистку на дороге в Нью-Йорке, в результате чего она получила тяжелые травмы головы и тела.

Инцидент произошел около 9 вечера на перекрестке Бродвея и Западной 53-й улицы. Пострадавшую сразу доставили в больницу, однако, несмотря на все старания медиков, в тот же вечер она умерла от полученных повреждений. На момент смерти актрисе было 60 лет.

Мужчина, который вызвал ДТП, травм не получил и остался на месте происшествия.

