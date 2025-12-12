Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Hello. В материале рассказываем подробности трагического известия.
Рекомендуем Украинский фильм Антона Птушкина теперь можно посмотреть на Netflix
Венне Алтон Дэвис погибла в трагическом ДТП: что известно?
Как выяснилось, 9 декабря 2025 года актриса попала в ужасное ДТП. Внедорожник сбил артистку на дороге в Нью-Йорке, в результате чего она получила тяжелые травмы головы и тела.
Инцидент произошел около 9 вечера на перекрестке Бродвея и Западной 53-й улицы. Пострадавшую сразу доставили в больницу, однако, несмотря на все старания медиков, в тот же вечер она умерла от полученных повреждений. На момент смерти актрисе было 60 лет.
Мужчина, который вызвал ДТП, травм не получил и остался на месте происшествия.
Обратите внимание! Считался пропавшим без вести: на фронте погиб украинский актер Иван Кононенко.
Что известно о Венне Алтон Дэвис?
- Венне Алтон Дэвис была актрисой и стендап-комиксером.
- В свободное время она любила заниматься спортом, поэтому в ее соцсетях можно увидеть множество фотографий, где она в боевой форме или позе.
- Она появлялась в таких лентах, как "Удивительная миссис Мейзел", "Слепая зона", "Американская Одиссея", "Стыд" и других.
- Кроме того, что интересно, актриса работала охранницей в международном аэропорту имени Джона Кеннеди.