Днями мережу підірвала новина про те, що відомий американський режисер Вуді Аллен стане "головним почесним гостем московського міжнародного тижня кіно". Скандальний сценарист з великою люб'язністю прийняв запрошення російських пропагандистів.

Нещодавно МЗС України відреагувало на рішення Аллена. А тепер режисер відповів на критику, яка полилась в його сторону. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Guardian.

Вуді Аллен вперше відповів на критику МЗС України: що сказав режисер?

Скандальний режисер, який погодився виступити на одній сцені із рупорами Кремля, чомусь вважає, що мистецтво знаходиться поза політикою. Після того як МЗС України та всі свідомі громадяни назвали його рішення "ганьбою", Аллен сказав, що не вважає Путіна правим, однак не думає, що це має якесь відношення до мистецьких заходів.

Коли йдеться про конфлікт в Україні, я твердо переконаний, що Путін абсолютно не має рації. Війна, яку він спричинив, – жахлива. Але хай що роблять політики, я не вважаю, що припинення мистецьких розмов – це будь-коли хороший спосіб допомогти,

– прокоментував Вуді Аллен.

Нагадаємо, що 24 серпня 2025 року Вуді Аллен виступив на московському кінофестивалі. Режисер не з'явився на сцені особисто, а приєднався через відеозв'язок. Однак, згідно із заявами російських ЗМІ, Аллен не припиняв вихваляти російську "творчість". Ба більше, заявив, що колись обов'язково приїде в країну окупанта.