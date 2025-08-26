На днях сеть взорвала новость о том, что известный американский режиссер Вуди Аллен станет "главным почетным гостем московской международной недели кино". Скандальный сценарист с большой любезностью принял приглашение российских пропагандистов.

Недавно МИД Украины отреагировал на решение Аллена. А теперь режиссер ответил на критику, которая полилась в его сторону. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на издание Guardian.

Вуди Аллен впервые ответил на критику МИД Украины: что сказал режиссер?

Скандальный режиссер, который согласился выступить на одной сцене с рупорами Кремля, почему-то считает, что искусство находится вне политики. После того как МИД Украины и все сознательные граждане назвали его решение "позором", Аллен сказал, что не считает Путина правым, однако не думает, что это имеет какое-то отношение к художественным мероприятиям.

Когда речь идет о конфликте в Украине, я твердо убежден, что Путин абсолютно не прав. Война, которую он вызвал, – ужасная. Но что бы ни делали политики, я не считаю, что прекращение художественных разговоров – это когда-либо хороший способ помочь,

– прокомментировал Вуди Аллен.

Напомним, что 24 августа 2025 года Вуди Аллен выступил на московском кинофестивале. Режиссер не появился на сцене лично, а присоединился через видеосвязь. Однако, согласно заявлениям российских СМИ, Аллен не прекращал восхвалять российское "творчество". Более того, заявил, что когда-то обязательно приедет в страну оккупанта.