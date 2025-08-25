Это ленты, после которых трудно заснуть, ведь эмоции просто переполняют. Выбирайте своего фаворита в материале Кино 24 и окунитесь в новую увлекательную историю.

Какие триллеры стоит посмотреть вечером?

"Компаньон"

Премьера фильма "Компаньон" состоялась 30 января 2025 года. Это фантастический триллер о выходных компании в отдаленном домике. Казалось бы, все прекрасно: долгожданный отдых на природе, полной изоляции. Однако в один момент все превращается в настоящий ужас. Игра на выживание начинается после того, когда выясняется, что один из них не тот, за кого себя выдавал раньше.

"Западня"

Детективно-криминальный триллер "Западня" вышел в украинских кинотеатрах 1 августа 2024 года. Лента об обмане, предательстве, конспирации и играх под прикрытием. Казалось бы, все в порядке: отец и дочь посещают концерт поп-певицы, на который давно мечтали попасть. Однако в ходе самого мероприятия понимают, что попали в ловушку. Они оказались в самом эпицентре события и стали заложниками обстоятельств, из которых очень трудно выбраться.

"Мавританец"

Высокорейтинговая лента "Мавританец" вышла в Украине 18 февраля 2021 года. Это биографический триллер на основе реальных событий.

По сюжету, власти США подозревают Мохаммеда Ульда Слахи в вербовке террористов во время атаки 11 сентября. Вследствие этого его отправляют в тюрьму. Ему не предъявили никаких официальных обвинений или права на адвоката, однако только через 6 лет он получает свою судебную защиту.

Его делом занимается Нэнси и ее помощница Тери. И именно благодаря их упорной работе развязывается потрясающая правда, которая доказывает, что когда человек руководствуется правдой, она способна преодолеть любые препятствия.