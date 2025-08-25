Це стрічки, після яких важко заснути, адже емоції просто переповнюють. Обирайте свого фаворита в матеріалі Кіно 24 та пориньте в нову захопливу історію.

Які трилери варто подивитися ввечері?

"Компаньйон"

Прем'єра фільму "Компаньйон" відбулася 30 січня 2025 року. Це фантастичний трилер про вихідні компанії у віддаленому будиночку. Здавалося б, все прекрасно: довгоочікуваний відпочинок на природі, повній ізоляції. Однак в один момент все перетворюється на справжній жах. Гра на виживання починається після того, коли з'ясовується, що один із них не той, за кого себе видавав раніше.

"Компаньйон": дивіться онлайн трейлер фільму

"Западня"

Детективно-кримінальний трилер "Западня" вийшов в українських кінотеатрах 1 серпня 2024 року. Стрічка про обман, зраду, конспірацію та ігри під прикриттям. Здавалося б, все гаразд: батько і донька відвідують концерт попспівачки, на який давно мріяли потрапити. Однак в ході самого заходу розуміють, що потрапили в пастку. Вони опинилися в самому епіцентрі події та стали заручниками обставин, з яких дуже важко вибратися.

"Западня": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мавританець"

Високорейтингова стрічка "Мавританець" вийшла в Україні 18 лютого 2021 року. Це біографічний трилер на основі реальних подій.

За сюжетом, влада США підозрює Мохаммеда Ульда Слахі у вербуванні терористів під час атаки 11 вересня. Внаслідок цього його відправляють до в'язниці. Йому не пред'явили жодних офіційних звинувачень чи права на адвоката, однак лише через 6 років він отримує свій судовий захист.

"Мавританець": дивіться онлайн трейлер фільму

Його справою займається Ненсі та її помічниця Тері. І саме завдяки їхній наполегливій роботі розв'язується приголомшлива правда, яка доводить, що коли людина керується правдою, вона здатна здолати будь-які перешкоди.