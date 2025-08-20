Їх не впізнати: як зараз виглядають актори серіалу "Баффі – переможниці вампірів"
- Серіал "Баффі – переможниця вампірів" вийшов в 1997 році, здобувши високі рейтинги на IMDb.
- У статті показано, як зараз виглядають актори, які втілили головні ролі, такі як Сара Мішель Ґеллар, Ніколас Брендон та Елісон Ганніґан.
Відомий американський серіал "Баффі – переможниця вампірів" свого часу став справжнім відкриттям у кіносвіті. Стрічка підкорила серця мільйонів шанувальників і має надзвичайно високі рейтинги на сайті IMDb.
Прем'єра першого сезону відбулась у 1997 році, а нові епізоди з'являлися до 2003 року. На сьогодні ми можемо лише передивлятися улюблені серії, тому в матеріалі Кіно 24 покажемо, як зараз виглядають актори, які втілили ролі легендарних персонажів.
Радимо В Україні виходить новий захопливий серіал, який закохає у себе глядачів: що відомо про стрічку
Як зараз виглядають актори серіалу "Баффі – переможниця вампірів"?
Сара Мішель Ґеллар
Сара зіграла роль головної героїні. Вона – старшокласниця, а згодом студентка, яка виявилася мисливицею на вампірів і демонів. Їй доводиться поєднувати звичайне життя підлітка з її особливим покликанням.
Ось як Сара Мішель Ґеллар виглядає сьогодні:
До речі, улюблений український серіал продовжили на 3 сезон: коли прем'єра "Жіночого лікаря"
Ніколас Брендон
Ніколас Брендон – це Ксандер Гарріс, права рука і найкращий друг Баффі. Його відданість та вміння підтримати не один раз ставало "рятувальним колом" для найближчих людей. У нього немає жодних надприродних здібностей, але є велика любов в серці, яка здатна рятувати Баффі у найтемніші часи.
Ось, як змінився актор:
Елісон Ганніґан
Ще одна головна героїня – Віллоу Розенберґ, яка взяла на себе роль подруги Баффі та Ксандера. Її зіграла Елісон Ганніґан. Спочатку вона втілила роль сором'язливої відмінниці, але з часом перетворилась на потужну відьму, сила якої здатна здолати будь-якого вампіра та демона. Складна боротьба із найтемнішими сторонами магії – це її стихія.
Ось як зараз виглядає акторка, яка втілила роль Віллоу:
Якщо вам не вистачає адреналіну, саме час поностальгувати та ввімкнути улюблені епізоди серіалу "Баффі – переможниця вампірів".