Останнім часом у мережі вірусяться японські аніме. Це стрічки з абсолютно різною графікою та сюжетами, які просто заполонили кіноринок.

До речі, їх можна знайти українською мовою. У матеріалі Кіно 24 ми зробили для вас підбірку, де ви точно зможете обрати щось для себе

Які японські аніме можна подивитись українською мовою?

"Кошик фруктів"

У центрі сюжету 16-річна дівчина, життя якої кардинально змінюється після сімейної трагедії. Вона вирішує жити самостійно для того, аби не турбувати інших, але жити не у розкішних шатах, а у наметі. Дівчина випадково ставить його на приватній території, яка належить загадковій родині Сома. І тільки фінал цієї історії покаже, чим це для неї може обернутися.

"Кошик фруктів": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Атака титанів"

Сюжет цього аніме розвивається навколо світу, де люди живуть у містах, які оточують величезні мури. Ці стіни захищають їх від жахливих людожерів, яких називають титанами. Але тепер на арену виходить Ерен Єгер. Він пообіцяв знищити ворогів після того, як вони зруйнували його рідне місто та вбили його матір. Виглядає, він готовий до помсти.

"Атака титанів": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Вовчиця та спеції"

Прем'єра цього японського аніме відбулась у 2008 році. Серіал налічує два сезони та 25 епізодів, які ви легко зможете подивитися на вихідних. Цей японський серіал вже має високі рейтинги та розповість своєму глядачеві про середньовічну фантастику, Богиню-вовчицю та небезпеки, які будуть супроводжувати головних героїв протягом кожної серії.

"Вовчиця та спеції": дивіться онлайн трейлер серіалу

Обирайте серіал для перегляду на вихідних та пориньте у світ японського аніме!