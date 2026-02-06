Що подивитися, коли не хочеться виходити на вулицю: 2 фільми для затишного дня

Коли надворі холодно, часто хочеться сидіти вдома, пити гаряче какао і дивитися затишні фільми, закутавшись у плед. Цьогорічна зима саме така – морозяна і сніжна, тож багато хто вже з нетерпінням чекає на весну.

24 Канал розповість про фільми, які варто подивитися, коли не хочеться виходити на вулицю. Попереду п'ятниця і вихідні, коли якраз можна відпочити вдома.

Не пропустіть Головна сімейна прем'єра лютого: 5 причин подивитися "Марсупіламі․ Хвостата халепа" у кіно

Що подивитися, коли не хочеться виходити на вулицю?

"Маленькі жінки" (2019)

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Події фільму розгортаються під час Громадянської війни у США. Це історія про чотирьох сестер Марч – Джо, Мег, Бет і Емі, які проживають у місті Конкорд, штат Массачусетс.

Дівчата живуть скромно й у важкі для країни часи, проте кожна з них має мрію. Джо хоче стати письменницею, Мег – знайти кохання і створити міцну сім'ю, Бет прагне допомагати рідним, а Емі – потрапити у вищий світ. Сестри об'єднуються, переживають багато бід, проте намагаються разом подолати труднощі.

"Маленькі жінки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Відпочинок за обміном" (2006)

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Це романтична комедія з неперевершеним акторським складом. Головні ролі у фільмі зіграли Кемерон Діас, Кейт Вінслет, Джуд Лоу та Джек Блек, а зрежисирувала його Ненсі Меєрс.

За сюжетом дві жінки міняються домівками на Різдво після того, як розійшлися з хлопцями. Одна з них із США, а інша з Великої Британії. У головних героїнь зав'язуються романи з місцевими чоловіками, проте Аманда та Айріс розуміють, що коли повернуться додому, стосунки можуть завершитися.

"Відпочинок за обміном": дивіться онлайн трейлер фільму