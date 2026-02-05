Фільм режисера Філіппа Лашо поєднав ексцентричний пригодницький сюжет, комедію інтриги, яскравих персонажів і чарівного головного героя, що вже понад 70 років залишається улюбленцем кількох поколінь читачів та глядачів. 24 Канал розповість, чому цю стрічку варто побачити всією родиною на великому екрані.

5 причин чому варто піти в кіно на "Марсупіламі. Хвостата халепа"

Повернення легендарного героя на великий екран

Марсупіламі – один із найвідоміших персонажів франко-бельгійських коміксів, створений Андре Франкеном ще у 1952 році. Пухнастий герой із жовтим хутром, чорними плямами та неймовірно довгим хвостом став символом пригодницьких історій, гумору та фантазії.

"Марсупіламі. Хвостата халепа" / Фото Green Light Films

Новий фільм повертає героя на великий екран більш як через десять років після попередньої кіноадаптації, пропонуючи сучасну, динамічну і дуже веселу версію історії. Для тих, хто виріс на коміксах або мультсеріалах, це ще й приємна нота ностальгії.

Пригода для всієї родини

За сюжетом, головний герой погоджується перевезти загадковий пакунок із Південної Америки, навіть не здогадуючись, що всередині – малюк Марсупіламі. Подорож із колишньою дружиною, сином і колегою миттєво перетворюється на ланцюг комічних пригод, втеч і несподіванок.

Фільм поєднує гумор, авантюри, сімейні моменти та непередбачувані ситуації, тому сюжет має захопити і батьків, і дітей.

"Марсупіламі. Хвостата халепа": дивіться онлайн трейлер фільму

Комедія від майстрів жанру

Режисер Філіпп Лашо добре знайомий глядачам за комедіями "Супернянь" та "Супернянь 2", а його стиль – це швидкий темп, безліч ґеґових ситуацій і персонажі, що потрапляють у халепи, але майстерно із них викручуються.

"Марсупіламі. Хвостата халепа" – це легка і динамічна комедія з купою хаотичних пригод. Фільм виглядає як успішний експеримент: класичний гумор Лашо поєднується зі свіжою енергією, навіть якщо не всі моменти здаються достатньо витонченими.

"Марсупіламі. Хвостата халепа" / Фото Green Light Films

Сильний комедійний каст за участі Жана Рено

Одним із головних бонусів стрічки є акторський склад. У фільмі знімаються Філіпп Лашо, Жамель Деббуз, Тарек Будалі, Елоді Фонтан та інші популярні французькі комедійні актори.

Особливу увагу привертає поява Жана Рено – легенди французького кіно, відомого за стрічками "Леон", "Нікіта" та багатьма іншими хітами.

Головний герой, який з перших хвилин завойовую симпатію глядача

Головна зірка фільму – звісно, сам Марсупіламі. Кумедний, розумний, надзвичайно активний і неймовірно харизматичний, він стає центром усіх подій.

Його довжелезний хвіст, дитяча безпосередність і властивість періодично створювати хаос перетворюють кожну сцену на привід посміятися. Саме завдяки цій чарівності персонаж уже понад сім десятиліть залишається улюбленцем аудиторії по всьому світу.

"Марсупіламі. Хвостата халепа" – це легка, весела та пригодницька історія, що гарно пасує для сімейного походу в кіно.

"Марсупіламі. Хвостата халепа" / Фото Green Light Films

Стрічка днями вийшла у прокат в Україні, тож це чудова нагода провести час із близькими, отримати позитивні емоції та зануритися у безтурботну пригоду разом із одним з найхаризматичніших героїв європейських коміксів.

Також відзначимо, що на сайті IMDb рейтинг стрічки уже становить 6,8/10.