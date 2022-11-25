Майже топлес і без бюстгальтера: Зендея поділилася новим фото зі знімального майданчика "Дюни 2"

У Будапешті сьогодні тривають зйомки "Дюни 2". Сиквел покажуть у жовтні 2023 року. А поки головні герої інтригують чарівними фото – на новому кадрі з’явилася спокуслива Зендея на тлі заходу сонця.

Актриса Зендая опублікувала в інстаграмі фото з місця зйомок "Дюни 2", на якому видно справжні дюни й вітер. Зображення показує безкрайність близькосхідної пустелі, яка знову стане тлом для посушливої ​​планети, відомої як Арракіс.

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Відомо, що персонажка Зендеї – Чані – буде дуже важливою у сиквелі. Саме її люди, Вільні, приєднаються до Пола Атрейдеса (Тімоті Шаламе) і намагатимуться застерегти Арракіс від вторгнення Харконненів.

Нагадаємо, її знайомство з Полом відбулося під час напруженого протистояння. Чані була добре знайома спадкоємцю Атрідів через її появу в його провидчих видіннях ще до його прибуття на Арракіс. Але для неї Пол спочатку був чужою людиною.



Зендея на зйомках "Дюни" / Фото з інстаграму зірки

Акторський склад фільму

У "Дюні 2" знову знімуться:

Ребекка Фергюсон,

Хав'єр Бардем,

Стеллан Скашгорд,

Джош Бролін,

Шарлотта Ремплінг,

А також з’являться нові актори:

Флоренс П'ю ("Чорна вдова"),

Крістофер Вокен ("Війна з дідусем")

Леа Сейду ("007: Не час помирати")

Остін Батлер ("Елвіс").

Прем'єра "Дюни 2" очікується у жовтні 2023 року.

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Перший погляд на Флоренс П’ю на зйомках "Дюни 2"

Раніше у твітері фан-акаунта Florence Pugh Daily з’явилося перше зображення із Флоренс П’ю під час офіційних зйомок "Дюни 2". Зірка зіграє у картині роль принцеси Ірулан Корріно з Будинку Корріно. Знімок дуже поганої якості, проте образ героїні можна розглянути.

Флоренс П’ю зображена у світлій сукенці, ніжний вигляд доповнює прикраса для волосся. Її героїня відіграє важливу роль у книгах американського фантаста Френка Герберта. Ірулан тісно пов’язана з головним героєм, якого зіграв Тімоті Шаламе. У продовженні стрічки з’явиться такою батько Ірулан, імператора зіграє Крістофер Вокен.



Флоренс П’ю на зйомках "Дюни 2" / Скриншот з твітеру

Що відомо про Зендею

Зендея розпочала свою кар’єру як модель. Однак потім вона захопилася світом кіно і стала добре впізнаваною завдяки участі у проєкті "Ейфорія". У 2020 році за роль у цьому підлітковому серіалі зірка отримала Еммі. У 2021 році акторка знялася одразу у багатьох успішних проєктах:

романтичній драмі "Малкольм і Марі";

спортивній комедії "Космічний джем: Нове покоління";

науково-фантастичній епосі "Дюна";

супергеройському фільмі "Людина-павук: Додому шляху нема".

Сьогодні її акторську гру називають однією із найяскравіших. У травні 25-річна американська акторка Зендея увійшла до списку 100 найвпливовіших людей за версією журналу Time.

До речі, на зйомках "Людини-павука" вона закохалась у головного героя Тома Голланда і зараз перебуває з ним у стосунках. Ба більше, пара навіть заговорила вже про весілля. Наразі офіційної інформації не було.



Зендея для обкладинки Time / Фото з інстаграму акторки

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Сюжет фільму "Дюна"

Події фільму відбуваються у далекому майбутньому, яке не схоже на сьогоднішній реальний світ. У центрі історії – розповідь про те, як Оскар Айзек у ролі Герцога Лето Атрейдеса отримав контроль над пустельною планетою Арракіс. Життя у їхньому світі сповнене небезпек і жорстокості, однак, ця планета є неабияк цінною, оскільки лише там можна знайти рідкісну й особливу речовину – спайс, що за дією схожа на наркотики, але наділяє людину важливим даром – продовжує життя та покращує розумові здібності. Хто контролює Аракіс, той володіє спайсом, а хто володіє спайсом – панує над усім всесвітом.

Однак Арракіс таїть у своїх глибинах страшну небезпеку – велетенських червів, які нападають на видобувачів спайсу та заважають людям. Син герцога, юний та талановитий Пол (Тімоті Шаламе), мусить відправитися на страшну планету, аби забезпечити своїй родині контроль над Арракісом.

"Дюна" 2021: дивіться повний трейлер фільму