Майже топлес і без бюстгальтера: Зендея поділилася новим фото зі знімального майданчика "Дюни 2"
У Будапешті сьогодні тривають зйомки "Дюни 2". Сиквел покажуть у жовтні 2023 року. А поки головні герої інтригують чарівними фото – на новому кадрі з’явилася спокуслива Зендея на тлі заходу сонця.
Актриса Зендая опублікувала в інстаграмі фото з місця зйомок "Дюни 2", на якому видно справжні дюни й вітер. Зображення показує безкрайність близькосхідної пустелі, яка знову стане тлом для посушливої планети, відомої як Арракіс.
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Відомо, що персонажка Зендеї – Чані – буде дуже важливою у сиквелі. Саме її люди, Вільні, приєднаються до Пола Атрейдеса (Тімоті Шаламе) і намагатимуться застерегти Арракіс від вторгнення Харконненів.
Нагадаємо, її знайомство з Полом відбулося під час напруженого протистояння. Чані була добре знайома спадкоємцю Атрідів через її появу в його провидчих видіннях ще до його прибуття на Арракіс. Але для неї Пол спочатку був чужою людиною.
Зендея на зйомках "Дюни" / Фото з інстаграму зірки
Акторський склад фільму
У "Дюні 2" знову знімуться:
- Ребекка Фергюсон,
- Хав'єр Бардем,
- Стеллан Скашгорд,
- Джош Бролін,
- Шарлотта Ремплінг,
А також з’являться нові актори:
- Флоренс П'ю ("Чорна вдова"),
- Крістофер Вокен ("Війна з дідусем")
- Леа Сейду ("007: Не час помирати")
- Остін Батлер ("Елвіс").
Прем'єра "Дюни 2" очікується у жовтні 2023 року.
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Перший погляд на Флоренс П’ю на зйомках "Дюни 2"
Раніше у твітері фан-акаунта Florence Pugh Daily з’явилося перше зображення із Флоренс П’ю під час офіційних зйомок "Дюни 2". Зірка зіграє у картині роль принцеси Ірулан Корріно з Будинку Корріно. Знімок дуже поганої якості, проте образ героїні можна розглянути.
Флоренс П’ю зображена у світлій сукенці, ніжний вигляд доповнює прикраса для волосся. Її героїня відіграє важливу роль у книгах американського фантаста Френка Герберта. Ірулан тісно пов’язана з головним героєм, якого зіграв Тімоті Шаламе. У продовженні стрічки з’явиться такою батько Ірулан, імператора зіграє Крістофер Вокен.
Флоренс П’ю на зйомках "Дюни 2" / Скриншот з твітеру
Що відомо про Зендею
Зендея розпочала свою кар’єру як модель. Однак потім вона захопилася світом кіно і стала добре впізнаваною завдяки участі у проєкті "Ейфорія". У 2020 році за роль у цьому підлітковому серіалі зірка отримала Еммі. У 2021 році акторка знялася одразу у багатьох успішних проєктах:
- романтичній драмі "Малкольм і Марі";
- спортивній комедії "Космічний джем: Нове покоління";
- науково-фантастичній епосі "Дюна";
- супергеройському фільмі "Людина-павук: Додому шляху нема".
Сьогодні її акторську гру називають однією із найяскравіших. У травні 25-річна американська акторка Зендея увійшла до списку 100 найвпливовіших людей за версією журналу Time.
До речі, на зйомках "Людини-павука" вона закохалась у головного героя Тома Голланда і зараз перебуває з ним у стосунках. Ба більше, пара навіть заговорила вже про весілля. Наразі офіційної інформації не було.
Зендея для обкладинки Time / Фото з інстаграму акторки
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Сюжет фільму "Дюна"
Події фільму відбуваються у далекому майбутньому, яке не схоже на сьогоднішній реальний світ. У центрі історії – розповідь про те, як Оскар Айзек у ролі Герцога Лето Атрейдеса отримав контроль над пустельною планетою Арракіс. Життя у їхньому світі сповнене небезпек і жорстокості, однак, ця планета є неабияк цінною, оскільки лише там можна знайти рідкісну й особливу речовину – спайс, що за дією схожа на наркотики, але наділяє людину важливим даром – продовжує життя та покращує розумові здібності. Хто контролює Аракіс, той володіє спайсом, а хто володіє спайсом – панує над усім всесвітом.
Однак Арракіс таїть у своїх глибинах страшну небезпеку – велетенських червів, які нападають на видобувачів спайсу та заважають людям. Син герцога, юний та талановитий Пол (Тімоті Шаламе), мусить відправитися на страшну планету, аби забезпечити своїй родині контроль над Арракісом.