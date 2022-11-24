Виконавчим продюсером та режисером серіалу став Тім Бертон, відомий за такими фільмами, як "Бетмен", "Едвард руки-ножиці" та "Свіні Тодд". Художницею з костюмів стала Коллін Етвуд, яка отримала 4 Оскари за свої попередні роботи у фільмах: "Чикаго", "Мемуари гейші", "Аліса в країні чудес", "Фантастичні звірі і де їх шукати".

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Перші відгуки на серіал "Венздей"

На Rotten Tomatoes серіал наразі має 70 % від критиків та 84 % від глядачів. Глядачі зазначили, що їм сподобався серіал: "Хороший початок", "Ідеальна адаптація", "Краще, ніж очікував", "Тім Бертон завжди чудовий". Зокрема відзначили професне виконання головної ролі, кумедні діалоги в серіалі та загадковість сюжету. Більше відгуків:

"Це трохи схоже на наступну інтерпретацію "Супермена" чи "Людини-павука", для фанатів є на що подивитися. Цей серіал про 16-річне Середовище – розумний вхід у світ родини Адамсів"

"Мені це дійсно подобається. Я думаю, що це буде веселий та загадковий сезон. Тім Бертон завжди знає, як знімати добрі фільми та серіали. Сподіваюся, буде 2 сезон"

"Я думаю, це було чудово. Я дивився "Сімейку Адамс", коли був дуже молодий, тому було трохи ностальгії"

"Як великий шанувальник не лише "Сімейки Адамс", а й Тіма Бертона, це шоу перевершило всі мої очікування! Я відразу подивився весь сезон за один вечір і не міг відірватися! Я щиро відчуваю, що ті, хто скаржився на те, що це "надто далеко від оригінальної "Сімейки Адамс", проґавили весь сенс того, що це дорослішання". Схрестимо пальці за другий сезон!

Мені дуже сподобалося це шоу, я люблю сімейку Адамс, і Дженна Ортега грає приголомшливо"

"З химерною режисурою Тіма Бертона, класичною композицією Денні Ельфмана та грою Дженни Ортеги фільм, безперечно, відповідає готичному стилю сімейки Адамів і продовжує шоу.

Втім, глядачі незадоволені, що це схоже на щоденні підліткові драми. Вважають, що краще було б просто відтворити серіал в інший період часу. "Це свого роду прибирає чарівність та магію із шоу", – пишуть вони.

Дженна Ортега в серіалі "Венздей" / Фото Netflix

Про що розповідає серіал

За сюжетом, дочка Мортисії та Гомеса Аддамсів адаптовується у школі, де вона помітно вирізняється з-поміж американських підлітків. Очевидно, вона ні з ким не може зав'язати дружби. Разом з цим вона намагається впоратись зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.

Окрім 19-річної Дженни Ортеги, ролі у серіалі виконали такі актори:

Кетрін Зета-Джонс – Мортисія Аддамс;

Луїс Гузман – Гомес Аддамс;

Ісаак Ордоньес – брат Венздей і син Аддамсів.

Також у серіалі з'являться Гвендолін Крісті, зірка "Гри престолів", та Крістіна Річчі, яка грала Венздей у фільмі "Сімейка Аддамсів" у 1991 році.

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