Исполнительным продюсером и режиссером сериала стал Тим Бертон, известный по таким фильмам, как "Бэтмен", "Эдвард руки-ножницы" и "Свиньи Тодд". Художницей из костюмов стала Коллин Этвуд, получившая 4 Оскара за свои предыдущие работы в фильмах: "Чикаго", "Мемуары гейши", "Алиса в стране чудес", "Фантастические звери и где их искать".
Читайте также Что посмотреть на Netflix, даже без света: 10 самых рейтинговых фильмов и сериалов
Первые отзывы на сериал "Венздей"
На Rotten Tomatoes сериал сейчас имеет 70% критиков и 84% зрителей. Зрители отметили, что им понравился сериал: "Хорошее начало", "Идеальная адаптация", "Лучше, чем ожидал", "Тим Бертон всегда великолепен". В частности, отметили профессиональное исполнение главной роли, забавные диалоги в сериале и загадочность сюжета. Больше отзывов:
- "Это немного похоже на следующую интерпретацию "Супермена" или "Человека-паука", для фанатов есть на что посмотреть. Этот сериал о 16-летней Среде – разумный вход в мир семьи Адамсов"
- "Мне это действительно нравится. Я думаю, что это будет веселый и загадочный сезон. Тим Бертон всегда знает, как снимать хорошие фильмы и сериалы. Надеюсь, будет 2 сезон"
- "Я думаю, это было здорово. Я смотрел "Семейку Адамс", когда был очень молод, поэтому было немного ностальгии"
- "Как большой поклонник не только "Семейки Адамс", но и Тима Бертона, это шоу превзошло все мои ожидания! Я сразу посмотрел весь сезон за один вечер и не мог оторваться! Я искренне чувствую, что те, кто жаловался на то, что это "слишком далеко от оригинальной "Семейки Адамс", упустили весь смысл того, что это взросление". Скрестим пальцы за второй сезон!
- Мне очень понравилось это шоу, я люблю семейку Адамс, и Дженна Ортега играет потрясающе"
- "С причудливой режиссурой Тима Бертона, классической композицией Дэнни Эльфмана и игрой Дженны Ортеги фильм, безусловно, соответствует готическому стилю семейки Адамов и продолжает шоу.
Впрочем, зрители недовольны тем, что это похоже на ежедневные подростковые драмы. Считается, что лучше было бы просто воспроизвести сериал в другой период времени. "Это своего рода убирает обаяние и магию из шоу", – пишут они.
Дженна Ортега в сериале "Венздей" / Фото Netflix
О чем рассказывает сериал
По сюжету дочь Мортисии и Гомеса Аддамсов адаптируется в школе, где она заметно отличается от американских подростков. По-видимому, она ни с кем не может завязать дружбу. Вместе с тем она пытается справиться со своими сверхъестественными способностями и ищет причину жестоких убийств местных жителей. Венздей хочет разгадать тайну, повлиявшую на ее семью 25 лет назад.
Кроме 19-летней Дженны Ортеги, роли в сериале исполнили следующие актеры:
- Кэтрин Зета-Джонс – Мортисия Аддамс;
- Луис Гузман – Гомес Аддамс;
- Исаак Ордоньес – брат Венздей и сын Аддамсов.
- Также в сериале появятся Гвендолин Кристи, звезда "Игры престолов", и Кристина Риччи, игравшая Венздей в фильме "Семейка Аддамсов" в 1991 году.
"Венздей" 2022: смотрите трейлер онлайн