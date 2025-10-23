Укр Рус
23 жовтня, 00:37
Найпопулярніший на Netflix в Україні: про що фільм "Жінка з каюти № 10" з Кірою Найтлі

Марія Примич
Основні тези
  • Фільм "Жінка з каюти № 10" – це психологічний трилер про журналістку Лору Блеклок, яка стає свідком підозрілої ситуації на яхті.
  • Головну роль у фільмі виконала Кіра Найтлі, а серед акторського складу також Гай Пірс, Арт Малік, Гугу Мбата-Роу, Кая Скоделаріо, Деніел Інгс і Ганна Ваддінгем.

10 жовтня на Netflix відбулась прем'єра психологічного трилера "Жінка з каюти № 10". Фільм режисера Саймона Стоуна знятий на основі однойменного роману 2016 року британської письменниці Рут Веа.

Зараз "Жінка з каюти № 10" очолює список фільмів, які українці найчастіше дивляться на Netflix. Про що стрічка та хто з акторів у ній зіграв, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Про що фільм "Жінка з каюти № 10"?

Журналістка Лора Блеклок подорожує розкішною яхтою і бачить, як уночі жінку викидає за борт. Однак головній героїні говорять, що це, мабуть, сон, адже всі пасажири на місці. 

Лорі ніхто не вірить, але вона намагається знайти відповіді, попри небезпеку.

"Жінка з каюти № 10": дивіться онлайн трейлер фільму

Рут Веа, до речі, дуже рада, що її роман екранізували.

Я вже казала у подяках, що для створення книги потрібне ціле село, але на знімальному майданчику "Жінки з каюти № 10" я зрозуміла, що для створення фільму потрібне ціле місто – справді дивовижно бачити, як так багато людей так наполегливо працюють над тим, що ти створила, 
сказала письменниця. 

Хто зіграв у фільмі "Жінка з каюти № 10"?

Журналістку Лору Блеклок на екрані втілила неймовірна Кіра Найтлі. Англійська акторка відома за такими стрічками: "Грай, як Бекхем", "Король Артур", "Пірати Карибського моря" та іншими. 

Також вона зіграла головну роль у фільмі 2005 року "Гордість і упередження", після чого була номінована на премію Оскар у категорії "Найкраща акторка".

Кіра Найтлі у фільмі "Жінка з каюти № 10" / Кадр із фільму

Головні ролі також зіграли:

  • Гай Пірс
  • Арт Малік
  • Гугу Мбата-Роу
  • Кая Скоделаріо
  • Деніел Інгс
  • Ганна Ваддінгем

