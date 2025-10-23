Зараз "Жінка з каюти № 10" очолює список фільмів, які українці найчастіше дивляться на Netflix. Про що стрічка та хто з акторів у ній зіграв, читайте у матеріалі 24 Каналу.

Не пропустіть Найновіший мінісеріал-бойовик, який став фаворитом українців на Netflix

Про що фільм "Жінка з каюти № 10"?

Журналістка Лора Блеклок подорожує розкішною яхтою і бачить, як уночі жінку викидає за борт. Однак головній героїні говорять, що це, мабуть, сон, адже всі пасажири на місці.

Лорі ніхто не вірить, але вона намагається знайти відповіді, попри небезпеку.

"Жінка з каюти № 10": дивіться онлайн трейлер фільму

Рут Веа, до речі, дуже рада, що її роман екранізували.

Я вже казала у подяках, що для створення книги потрібне ціле село, але на знімальному майданчику "Жінки з каюти № 10" я зрозуміла, що для створення фільму потрібне ціле місто – справді дивовижно бачити, як так багато людей так наполегливо працюють над тим, що ти створила,

– сказала письменниця.

Іноді хочеться відчути себе героєм улюбленого фільму. Здається, що це нереально, але насправді це можливо із Favbet. Тут можна відчути смак перемоги, але важливо бути відповідальним.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 137 від 05.04.2021. Термін дії ліцензії – 5 років.

Хто зіграв у фільмі "Жінка з каюти № 10"?

Журналістку Лору Блеклок на екрані втілила неймовірна Кіра Найтлі. Англійська акторка відома за такими стрічками: "Грай, як Бекхем", "Король Артур", "Пірати Карибського моря" та іншими.

Також вона зіграла головну роль у фільмі 2005 року "Гордість і упередження", після чого була номінована на премію Оскар у категорії "Найкраща акторка".

Кіра Найтлі у фільмі "Жінка з каюти № 10" / Кадр із фільму

Головні ролі також зіграли:

Гай Пірс

Арт Малік

Гугу Мбата-Роу

Кая Скоделаріо

Деніел Інгс

Ганна Ваддінгем

Раніше ми писали, які серіали зараз найпопулярніші на Netflix в Україні.