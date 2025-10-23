Сейчас "Женщина из каюты № 10" возглавляет список фильмов, которые украинцы чаще всего смотрят на Netflix. О чем лента и кто из актеров в ней сыграл, читайте в материале 24 Канала.

О чем фильм "Женщина из каюты № 10"?

Журналистка Лора Блэклок путешествует на роскошной яхте и видит, как ночью женщину выбрасывает за борт. Однако главной героине говорят, что это, видимо, сон, ведь все пассажиры на месте.

Лоре никто не верит, но она пытается найти ответы, несмотря на опасность.

"Женщина из каюты № 10": смотрите онлайн трейлер фильма

Рут Веа, кстати, очень рада, что ее роман экранизировали.

Я уже говорила в благодарностях, что для создания книги нужно целое село, но на съемочной площадке "Женщины из каюты № 10" я поняла, что для создания фильма нужен целый город – действительно удивительно видеть, как так много людей так упорно работают над тем, что ты создала,

– сказала писательница.

Кто сыграл в фильме "Женщина из каюты № 10"?

Журналистку Лору Блэклок на экране воплотила невероятная Кира Найтли. Английская актриса известна по таким лентам: "Играй как Бекхэм", "Король Артур", "Пираты Карибского моря" и другими.

Также она сыграла главную роль в фильме 2005 года "Гордость и предубеждение", после чего была номинирована на премию Оскар в категории "Лучшая актриса".

Кира Найтли в фильме "Женщина из каюты № 10" / Кадр из фильма

Главные роли также сыграли:

Гай Пирс

Арт Малик

Гугу Мбата-Роу

Кая Скоделарио

Дэниел Ингс

Анна Ваддингем

