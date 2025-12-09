В соцсетях уже есть много анонсов, ведь в фильме снялись немало звезд украинского шоу-бизнеса. 24 Канал расскажет, что известно о мюзикле и когда его можно будет посмотреть.

Мюзикл "Жил пес Сирко" – что о нем известно?

Съемки проходили в киевском музее "Мамаева слобода". В основе мюзикла – украинская народная сказка о псе Сирко.

Ранее эту историю использовал Союзмультфильм для 10-минутной русскоязычной анимации "Жил был пес".

Авторы проекта имели целью изменить подход к сказке, забрав от нее советский мотив. Василий Байдак и Юрий Карагодин готовили сценарий. Зрителей ждут новые герои, комические моменты и известные песни, передает Суспільне Культура.

В главных ролях – известные украинские артисты и юмористы: Алексей Завгородний (Пес), Екатерина Павленко (Жена), Владимир Дантес (Вор), Виталий Козловский (Пан Коцкий), Даниэла Заюшкина (Гадалка), Миша Правильный (Нотариус), Олег Свищ (Пан), Марк Куцевалов (Волк), Иван Люленов и Артем Дамницкий (Детективы). Также будут петь Олег Скрипка, группы Badstreet Boys, "Вхід у змінному взутті", Юлия Юрина и ансамбль "Ґвара".

Кадр со съемок мюзикла "Жил пес Сирко" / Фото Суспільне Культура

Мюзикл отсняли за пять дней, а ориентировочный бюджет – 15 миллионов гривен (производство и продвижение). Рождественский фильм продлится примерно 60 минут.

Самое трудное в съемках этого мюзикла – это тайминги. Потому что в идеале это должно быть, видимо, шесть-семь съемочных дней, а у нас было пять. И весь механизм должен был бы быть отлажен полностью как швейцарские часы. Тайминги – это на любых съемках на самом деле самая тяжелая история. Потому что ты хочешь искать тот лучший кадр, но тебя уже поджимает время и ты должен двигаться, бежать дальше. Но у нас все получилось – все сцены сняты,

– рассказал режиссер мюзикла Василий Байдак.

Василий Байдак на съемках мюзикла / Фото Суспільне Культура

Рождественский мюзикл "Жил пес Сирко" будет доступен к просмотру уже 24 декабря, на Сочельник, на платформе MEGOGO.

