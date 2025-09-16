3 сезон серіалу "Жіночий лікар. Нове життя" лише вийшов в ефір. А у мережі уже можна прочитати перші відгуки на нові сюжетні повороти. Прем'єра відбулася 15 вересня о 20:00 на 1+1.

Раніше ми розповідали де можна подивитися серіал. А тепер у матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь перші відгуки українців на третій сезон. Будьте обережні, адже у матеріалі можуть бути спойлери!

Що пишуть українці про 3 сезон "Жіночого лікаря"?

Глядачі активно висловлюють свою думку після перегляду перших епізодів третього сезону серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". Вони зазначають, що всіх дуже вражають зворушливі стосунки Юрія Сердюка та Людмили Пишної, багато хто пише, що це тепер улюблена пара серіалу.

Чого не можна сказати про Михайла Гончара. За словами глядачів, він ніби сам заплутався у своєму виборі. Однак це лише надихає на те, аби продовжувати дивитися серіал. Ось що пишуть українці:

"Мені так мило від Сердюка та Пишної – моя улюблена пара тепер! Подобається що Сердюк став добрим. Але трішки сумно за Олену, що так вийшло. А Гончар вже сам заплутався"

"Все так заплутано, я в шоці від Олени і рада за Пишну і Сердюка, чекаю наступних серій"

"Дякую вам за 3 сезон, я так чекала на нього!"

"Цікаво, місцями несподівано."

"Тільки 2 серії, тому ще трохи не зрозуміло, що буде далі. Олена почала бісити ще у 2 сезоні. Поки все йде так, як і має. Дивимося далі"

"Дуже цікаво, але дуже хочу побачити Квадро і Шумейка"

"Усе чудово. Але не вистачає Олени..."

Де можна дивитись серіал "Жіночий лікар. Нове життя"?

Серіал "Жіночий лікар. Нове життя" можна дивитися з понеділка по четвер о 20.00 в ефірі 1+1.

Наразі серії в ютубі доступні лише для спонсорів.

