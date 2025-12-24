Мюзикл "Жив пес Сірко" Василя Байдака вийшов онлайн: де дивитись довгоочікувану прем'єру

24 грудня 2025 року на медіасервісі MEGOGO прем'єра нового святкового мюзиклу "Жив пес Сірко". Це сучасна сімейна комедія, створена за мотивами української народної казки.

Стрічка продовжує традицію сервісу готувати контент до Різдва та Нового року, і водночас відкриває нову сторінку українських мюзиклів як перший проєкт, створений насамперед для стримінгу у цьому жанрі. У матеріалі 24 Каналу дізнаєтесь більше про довгоочікувану святкову прем'єру.

Що відомо про мюзикл "Жив пес Сірко" Василя Байдака?

"Жив пес Сірко" – це поєднання гумору, музичних номерів, українських традицій та улюблених мотивів, що отримали нове життя у сучасному сюжеті. Режисером мюзиклу виступив Василь Байдак, для якого проєкт став режисерським дебютом у форматі повнометражної стрічки. Сценарій написали Василь Байдак та Юра Карагодін.

Коли я згадую новорічні свята в дитинстві, то пам'ятаю не лише саме відчуття, а й той контент, який ми дивилися – новорічні шоу, мюзикли, фільми. Це було щось дуже тепле й розважальне. Такий собі теплий "кисіль": дивишся і буквально валяєшся в ньому, як свиня в болоті. І отримуєш від цього справжнє задоволення. Мені почало бракувати цього відчуття. Тоді я подумав: можливо, варто спробувати зробити це самому,

– поділився Василь Байдак.

Зйомки проходили у Києві на території музею "Мамаєва Слобода". Для мюзиклу створено низку оригінальних музичних композицій, а також використано кілька добре знайомих легендарних пісень, що отримали нове звучання у контексті стрічки.

Глядачі побачать музичні номери, хореографію та спеціально збудовані декорації. "Жив пес Сірко" розповідає історію родини, яка випадково опиняється у вирі різдвяних пригод разом із псом Сірком та "вовчою компанією", де добро, хитрощі й гумор переплітаються у сучасну казкову історію.

Наш цьогорічний проєкт – це дбайливе переосмислення улюбленої української казки. Ми зберегли дух традиції, але додали сучасну музичність, гумор і ритм, щоб історія звучала актуально. "Жив пес Сірко" – ще один крок у розвиток української культури та створення контенту, який об'єднує людей і зберігає нашу історію живою,

– розповідає Валерія Толочина, продюсерка мюзиклу й СМО MEGOGO.

Що відомо про акторський склад мюзиклу?

У зйомках мюзиклу взяли участь понад 50 акторів, музикантів, телеведучих та артистів, включно з масовими сценами:

Олексій Завгородній (POSITIFF),

Марк Куцевалов,

Юрій Оруджов,

Олег Свищ,

Катерина Павленко (Monokate),

Даша Кубік,

Наталя Гаріпова,

Юрій Ткач,

Віталій Козловський,

Олег Скрипка,

Юля Юріна та ансамбль "Ґвара",

Олексій Суханов,

Даніела Заюшкіна (VIVIENNE MORT),

Міша Правильний,

Анатолій Анатоліч,

Роман Міщеряков,

Юра Карагодін,

IVAN LIULENOV,

Артем Дамницький,

гурти Badstreet Boys (Слава Кедр, Володимир Дантес, Сеньйор Єжу, Василь Байдак) та "Вхід У Змінному Взутті" – Олександр Стьоганов,

Napilnik,

DJ Feeteel,

DJ Bloodless.

Закадровий голос – Микола Луценко.

У стрічці є комедійні камео та музичні виступи популярних українських артистів, що створюють святковий настрій і дозволяють побачити улюблених зірок у несподіваних ролях. Частину декорацій для мюзиклу будували з нуля – від буди головного героя до тинів та святкових столів з деталями, що передають дух українського святкування. Для зйомок також створювали штучний сніг та зимову атмосферу, щоб забезпечити зимову естетику попри реальні погодні умови.

Ми довго думали, як правильно передати атмосферу сімейного та теплого контенту, який не вимагає напруги від глядача. Так виникла ідея звернутися до казки про Сірка – історії, яку насправді всі знають. "Жив пес Сірко" – це спроба створити сучасний різдвяний мюзикл, який легко дивиться, занурює в атмосферу свята і залишає після себе тепло,

– коментує режисер Василь Байдак.

"Жив пес Сірко": дивіться онлайн тизер мюзиклу

До мюзиклу написано кілька нових пісень, створених спеціально для проєкту. Одна з них, пісня "Це не сон" стала творчою колаборацією POSITIFF та Юлі Юріної. Трек створювався саме під ритм фільму – з поєднанням гумору, драйву й теплої різдвяної емоції, характерної для мюзиклу. Його прем'єра запланована на 24 грудня.

Для мене участь у "Жив пес Сірко" – це можливість стати частиною нового українського мюзиклу, зробленого з любов'ю, гумором і повагою до нашої культури. Хочу, щоб ця історія стала для глядачів частиною святкового настрою та сімейної магії Різдва,

– згадує виконавець головної ролі POSITIFF.

"Жив пес Сірко" – частина стратегії збільшення українськомовного контенту на MEGOGO. Переглянути фільм можна на медіасервісі, оформивши будь-яку з доступних переплат.