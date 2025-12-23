Мюзикл "Жив пес Сірко" – сімейна комедія за мотивами української народної казки, яка поєднує сучасну музику, гумор і традиційні різдвяні мотиви. Онлайн-прем'єра стрічки на MEGOGO запланована на 24 грудня. Як пройшов допрем'єрний показ, розповідає 24 Канал.

Як українська казка перетворилась на стримінговий мюзикл?

Презентація та допрем'єрний показ мюзиклу "Жив пес Сірко" пройшли в Українському домі в атмосфері різдвяного свята. Гостям показали повну версію мюзиклу, а також представили творчу команду проєкту. На презентації були показані елементи реквізиту зі зйомок. Також гостей розважали народними піснями співачка Юлія Юріна зі своїм гуртом "Ґвара". А всі охочі могли ще й пророцтво від ворожки отримати, під час гадання на картах.

Мюзикл "Жив пес Сірко"



Мюзикл "Жив пес Сірко"



Мюзикл "Жив пес Сірко"



Мюзикл "Жив пес Сірко"

Під час презентації команда проєкту розповіла, як ідея різдвяного мюзиклу визрівала всередині платформи. За словами продюсерки та СМО MEGOGO Валерії Толочиної, у коментарі для сайту 24 Канал, компанія кілька років поспіль експериментувала зі святковим контентом – від концертів до спеціальних шоу, і мюзикл став логічним наступним кроком.

Режисером мюзиклу виступив Василь Байдак, для якого "Жив пес Сірко" став повнометражним режисерським дебютом. Сценарій він написав у співавторстві з Юрою Карагодіним. Саме Байдак запропонував адаптувати відому українську казку до формату сучасного музичного фільму й прийшов у проєкт із уже сформованим баченням касту, музики та візуального стилю.

Вася прийшов до нас із дуже чіткою ідеєю – це був не просто задум, а майже готовий проєкт із розумінням, як усе має виглядати. Ми одразу зрозуміли, що хочемо це робити,

– зазначила Валерія Толочина.

За сюжетом мюзиклу родина випадково потрапляє у вир різдвяних пригод разом із псом Сірком та "вовчою компанією". Історія поєднує добро, хитрощі та гумор, адаптуючи класичні мотиви до сучасного ритму та подачі.

Зйомки мюзиклу проходили в Києві на території музею "Мамаєва Слобода". Саме ця локація, за словами авторів, допомогла створити відчуття справжнього українського Різдва. Для фільму будували окремі декорації, зокрема будку Сірка, тини та святкові столи, а зимову атмосферу підсилювали штучним снігом і світловими ефектами.

Кадр із "Жив пес Сірко"

Для мюзиклу було створено кілька оригінальних композицій, а також переосмислено відомі пісні. Однією з ключових стала пісня "Це не сон", яку спеціально для проєкту записали POSITIFF та Юлія Юріна.

Юрія Юріна також взяла участь у мюзиклі як виконавиця й з'являється в кількох сценах стрічки. Під час презентації співачка розказала, що погодилася на участь у проєкті без вагань.

Мене запросили Вася Байдак і я одразу погодилася, бо я дуже люблю мюзикли. Для мене це був кайф – і як для артистки, і як для глядачки,

– розповіла Юріна.

Юлія Юріна

Вона також наголосила на важливості народних мотивів у мюзиклі. Саме в "Жив пес Сірко" відбулася перша прем'єра фольклорного колективу "Ґвара", який Юлія Юріна створила разом зі своїми учнями.

Коли зайшла мова про народні пісні, для мене це стало принциповим моментом. "Ґвара" тільки з'явилася, і цей мюзикл став для нас першою великою прем'єрою,

– зазначила співачка.

За її словами, атмосфера на знімальному майданчику була максимально легкою та теплою. "Було багато співу, танців, жартів і дуже живої енергії. У мене залишилися лише приємні спогади", – додала Юріна.

Мюзикл "Жив пес Сірко"

Фінальним музичним номером мюзиклу стала пісня "Я з позитивом", яка у фільмі звучить у новому аранжуванні та підсумовує загальний настрій різдвяної історії.

У зйомках взяли участь понад 50 акторів, музикантів і публічних персон. Серед них – Олексій Завгородній (POSITIFF), Марк Куцевалов, Катерина Павленко (Monokate), Юрій Ткач, Віталій Козловський, Олег Скрипка, Юля Юріна, ансамбль "Ґвара", Даніела Заюшкіна (VIVIENNE MORT), а також гурти Badstreet Boys і "Вхід У Змінному Взутті". Закадровий голос у стрічці належить Миколі Луценку.

Робота над проєктом тривала трохи більше ніж пів року. Валерія Толочина розказала також про складнощі підбору акторів:

Щодо касту, більшість ролей ми закривали через власний кастинг. Водночас були артисти зі складними графіками – гастролі, інші зйомки. Але для нас це радше позитивний сигнал: це означає, що ринок живий і артисти затребувані. Однією з найскладніших ролей став Вовк – актора на цю роль ми знайшли буквально в останній момент. Зрештою її зіграв Марк Куцевалов, і зараз уже складно уявити когось іншого на його місці.

Проте шлях до прем'єрного показу виявився тернистим. Через технічні складнощі – фінальний рендер файлу затягнувся прямо перед стартом – гостям довелося чекати. Аби врятувати вечір, на сцену вийшла Валерія Толочина.

Валерія Толочина

Вона почала виступ максимально відверто, зазначивши, що в сучасних реаліях українці готові до будь-яких сценаріїв.

Ми вважаємо, що чесність – найкраща політика. Ми прагнули досконалості, і це нас трошки підкосило: внесли останні правки у файл, щоб сьогодні він був ідеальним, і він все ще дораховується. Це буде незабутній вечір: або прем'єра, на якій ніхто не побачив фільм, або подія, про яку ви будете розповідати – що були присутні на режисерському дебюті неймовірно талановитого Васі Байдака,

– пожартувала Валерія.

Поки техніка працювала, Валерія згадувала історію знайомства з Байдаком ще у 2020 році на зйомках стендапу Володимира Дантеса. Вона зізналася, що талант Васі та його театру абсурду "Горобчик" став фундаментом для майбутньої співпраці.

Прем'єра мюзиклу "Жив пес Сірко"

Атмосфера в залі стала ще теплішою, коли до Валерії доєдналася Наталя Гаріпова. Комікеса, яка також знялася у мюзиклі, одразу перехопила ініціативу, жартуючи про свій екранний образ та материнство.



Прем'єра мюзиклу "Жив пес Сірко"

Спікерки розкрили завісу того, як формувався зірковий склад мюзиклу. Виявилося, що кастинг проходив за принципами "абсурду": Вася Байдак міг запросити на роль людину, просто зустрівши її на святі чи на вулиці.

На сцену вийшов актор Юрій Оруджов, який зіграв одного з вовків. Він розповів, що потрапив у проєкт після випадкової зустрічі з Байдаком на дні народження, де Юрій виступав як оперний співак

Юрій Оруджов

Валерія Толочина додала:

Вася просто не знав, що таке кастинг! Це було за два дні до зйомок. У нас був один Вовк, а Вася вирішив, що буде два. Ми ледве знайшли костюм для пана Юрія, бо він актор нестандартного розміру.

Також стало відомо про участь Віталія Козловського у ролі Пана Коцького. За словами продюсерки, Віталій настільки зачарував команду під час іншого проєкту ("Наше бачення"), що його кандидатура стала очевидною.

Вечір, що почався з технічної заминки, завдяки харизмі команди MEGOGO перетворився на теплий творчий вечір із колядками, гуцульськими піснями та залаштунковими історіями.

Прем'єра мюзиклу "Жив пес Сірко"

Після години очікування, файл все ж закінчив рендер. На жаль, Василь Байдак так і не вийшов на презентацію. Замість нього з'явилась дублер у костюмі Байдака. Під ліпсінг він розповів, що у Байдака в цей день запис шоу "Танці з зірками". Тому він не зміг особисто бути присутнім на прем'єрі.

Вася Байдак



Вася Байдак

Попри це глядачі прийняли шоу позитивно. Багато разів в залі було чутно сміх. А саме шоу націлене на широку аудиторію. Себто тут є жарти й для зумерів, і міленіали побачать знайомі меми, й покоління X (народжені у 1965–1980 рр.) знайде для себе щось цікаве.



Прем'єра мюзиклу "Жив пес Сірко"

У MEGOGO підкреслюють, що різдвяні мюзикли та святкові проєкти є важливою частиною стратегії платформи, адже саме такий контент створює відчуття спільності та святкового настрою наприкінці року.

Команда, що працювала на мюзиклом

Онлайн-прем'єра мюзиклу "Жив пес Сірко" відбудеться 24 грудня на MEGOGO. Перегляд буде доступний за чинними передплатами платформи.