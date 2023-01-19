Надсилав оголені фото та глумився: головного героя "Венздей" звинуватили у зґвалтуванні

Канадського актора Персі Гайнса Вайта, який зіграв Ксав'є Торпа, звинуватили у сексуальних домаганнях та зґвалтуванні. Він надсилав дівчатам оголені фото тіла та статевих органів.

Дівчата, які постраждали від сексуальних домагань Персі Гайнса Вайта, створили гештег #cancelpercy і за ним діляться своїми історіями, передає 24 Канал. Зараз відомо про щонайменше трьох жінок, які опублікували скріни е-листуваннь з актором, куди він надсилав оголені фото. Сам актор закрив всі коментарі у соцмережах та свій профіль в інстаграмі. Netflix також відмовився коментувати це питання.

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Персі Гайнса Вайта з "Венздей" звинуватили у зґвалтуванні

У мережі повідомляють, що інциденти сталися, коли Вайту було від 17 до 20 років, коли навчався у середній школі у Торонто. Зараз зірці "Венздей" 21 рік. За словами однієї з жертв під ніком milkievich, він полюбляв гучні вечірки, на яких напоювали та накурювали дівчат, а потім ґвалтували. Власне, це трапилося з нею під час однієї такої вечірки. Як повідомила дівчина, Вайт її "атакував", а вона була "занадто п’яна".

Що інші жінки пишуть в соцмережах про Вайта? "Знати, що він зробив зі мною та іншими жінками, огидно", "Він дозволив те, щоб мене зґвалтували в його підвалі, і коли він зателефонував мені з цього приводу, то найбільше переймався поліцією, а не тим, чи все зі мною гаразд", – зізналися вони.

Одна з потерпілих повідомила, що намагалася написати заяву до поліції, але поліція проігнорувала її свідчення.

Жінки звинувачують Персі Гайнса Вайта у сексуальних домаганнях та зґвалтуванні: скріни

Що варто знати про найпопулярніший серіал Netflix

З 23 до 27 листопада "Венздей" зібрав найбільшу кількість годин переглядів у всьому світі й став улюбленим у 93 країнах. Шоу вже третій місяць тримається у топі найрейтинговіших серіалів Netflix.

За сюжетом першого сезону, у дівчини-аутсайдера Венздей є важливі завдання – розібратися із жахливою серією вбивств і розгадати надприродну таємницю, в яку були вплутані її батьки 25 років тому. Втім, ситуацію буде ускладнювати навчання в академії, на тлі дружби та кохання.

6 січня Netflix офіційно анонсував шоу на другий сезон та показав нарізку кадрів з першої частини. Відомо, що він вийде вже цього року.

Очікується, що у другому сезоні сценаристи краще розкриють Венздей як персонажку, а також докладно розкажуть про її стосунки з подругою Енід, хлопцем Ксав’є та матір’ю Мортисією. Більше про продовження "Венздей" читайте у нас.

А поки ви чекаєте на продовження улюбленого серіалу, пропонуємо переглянути нашу добірку зі схожими атмосферою проєктами. Серед них: "Моторошні пригоди Сабріни", "Доля: Сага Вінкс" та "Спадок".

"Венздей" 1 сезон: дивіться трейлер