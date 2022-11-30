У перший тиждень прем’єри його дивилися у 93 країнах світу майже 342 мільйони годин. В Україні "Венздей" також займає перше місце серед англомовних переглядів Netflix.

Вам буде цікаво "Венздей" вже на Netflix: перші відгуки на серіал про доньку Мортисії та Гомеса Аддамсів

"Венздей" б’є рекорди Netflix

23 листопада усі 8 серій серіалу "Венздей" вийшли на Netflix одночасно. Шоу зібрало чимало схвальних відгуків, глядачі хвалять бездоганну гру Дженни Ортеги, а також атмосферу проєкту:

"Серіал цікавий, сподобався. Дивилася не перемотуючи, сюжет захопливий. Український дубляж на найвищому рівні";

"Це неймовірний серіал. Актори просто супер, а атмосфера заворожує. Перший серіал, який трохи відволік від того, що відбувається навколо. Український дубляж, як завжди, окремий витвір мистецтва";

"Гарний підлітковий серіал. Мені сподобався гумор, підібрані актори та загалом всі сюжетні лінії були цікаві".



"Венздей" б’є рекорди Netflix у 93 країнах світу / Netflix Top 10 – Global

Де дивитися "Венздей"? Звісно, на Netflix з українським дубляжем, або на українських некомерційних сайтах.

"Венздей" 2022: дивіться трейлер онлайн

У першому сезоні серіалу, розумна, саркастична й трохи мертва в душі Венздей Аддамс розслідує вбивства та знаходить нових друзів і ворогів в академії "Невермор", після того, як її вигнали з попередньої школи.

Головну роль, як ми згадували вище, зіграла 19-річна Дженна Ортега. В її матір – Мортисію – перевтілилася Кетрін Зета-Джонс, а в батька Гомеса – Луїса Гузмана. Сусідку по кімнаті Венздей зіграла Ґвендолін Крісті. Цікаво, що в образі вчителя з’явилася Крістіна Річчі, яка 31 рік тому зіграла в культовому фільмі Сімейка Аддамс 1991 року.



Дженна Ортега в серіалі "Венздей" / Фото Netflix