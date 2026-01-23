Знімальна група українського фільму "На драйві" потрапила під обстріл керованими авіабомбами під час зйомок стрічки у Харкові. На щастя, ніхто не постраждав, адже процес проходив у метрополітені, який слугує укриттям.

Про це пресслужба проєкту повідомила видання OBOZ.UA. Графік зйомок йде за планом, оскільки команда організувала роботу з урахуванням безпекових ризиків.

Український екшн "На драйві" про нелегальні перегони вийде у кінотеатрах 9 квітня 2026 року. Частину фільму знімають на реальних локаціях Харкова, який постійно обстрілюють російські окупанти, що створює небезпеку. Команда стрічки продовжила роботу у тісній координації з місцевими службами, попри атаку.

Команда фільму "На драйві" потрапила під обстріл у Харкові / фото OBOZ.UA надала пресслужба

Команда фільму "На драйві" потрапила під обстріл у Харкові / відео OBOZ.UA надала пресслужба

Про що фільм "На драйві"?