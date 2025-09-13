Попри звинувачення у домашньому насильстві: Костянтин Темляк отримав "Золоту дзиґу"
- Костянтин Темляк отримав нагороду "Золота дзиґа" за роль у фільмі "БожеВільні", попри звинувачення у домашньому насильстві.
- Українська кіноакадемія засудила насильство і підкреслила, що нагорода не є виправданням особи, а визнанням конкретної ролі.
Сьогодні, 13 вересня, у Києві відбулася церемонія нагородження національної кінопремії "Золота дзиґа". Серед номінантів у категорії "Найкраща чоловіча роль" був Костянтин Темляк, звинувачений у домашньому насильстві.
Попри серйозні звинувачення, які висунула колишня дівчина актора, Костянтин Темляк отримав нагороду за роль у фільмі "БожеВільні". Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм "Золотої дзиґи".
Не пропустіть Оголосили переможців кінопремії "Золота дзиґа": чи отримав нагороду Костянтин Темляк
Українська кіноакадемія підкреслила, що Костянтина Темляка відзначили саме на роль у фільмі "БожеВільні" і що нагорода не є виправданням особи. Організатори кінопремії вкотре засудили насильство.
Повна заява Української кіноакадемії:
"Проте відзнака попередньої роботи актора сьогодні має інший контекст та сприйняття. Не так давно Костянтина звинуватили у фактах домашнього насильства – нині триває кримінальне провадження. Українська кіноакадемія засудила ці дії та ще раз сьогодні зазначає свою єдину позицію – будь-які прояви насильства є недопустимими. Нагорода сьогодні – це визнання конкретної роботи, а не виправдання особи. Крім цього, Українська кіноакадемія висловила готовність підтримати процес публічної дискусії для захисту постраждалих та вироблення стандартів реагування на такі випадки в індустрії".
Скандал з Костянтином Темляком: головне
8 серпня фотографка Анастасія Соловйова, яка колись зустрічалася з Костянтином Темляком, звинуватила актора у психологічному і фізичному насильстві. Дівчина також заявила, що він має алкогольну і наркотичну залежність. Вона не наважувалась публічно розповісти свою історію чотири роки.
Темляк визнав, що завдавав фізичної шкоди Соловйовій. Він публічно попросив вибачення у неї й заявив, що готовий понести юридичну і моральну відповідальність за свої дії.
Згодом актора звинуватили у розбещенні неповнолітньої. Анастасія оприлюднила відверте листування актора з 15-річною дівчиною, яке датується кінцем 2023 року.
Дружина Костянтина Темляка, акторка Анастасія Нестеренко, заявила, що в їхніх стосунках аб'юзу не було.
Київський національний драматичний театр на Подолі засудив насильство, однак не повідомив, чи залишається за актором робоче місце.
19 серпня стало відомо, що поліція розпочала розлідування проти Костянтина Темляка за звинуваеннями у домашньому насильстві. Згодом Анастасію Соловйову офіційно визнали потерпілою.