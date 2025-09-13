Укр Рус
13 вересня, 19:40
3

Попри звинувачення у домашньому насильстві: Костянтин Темляк отримав "Золоту дзиґу"

Марія Примич
Основні тези
  • Костянтин Темляк отримав нагороду "Золота дзиґа" за роль у фільмі "БожеВільні", попри звинувачення у домашньому насильстві.
  • Українська кіноакадемія засудила насильство і підкреслила, що нагорода не є виправданням особи, а визнанням конкретної ролі.

Сьогодні, 13 вересня, у Києві відбулася церемонія нагородження національної кінопремії "Золота дзиґа". Серед номінантів у категорії "Найкраща чоловіча роль" був Костянтин Темляк, звинувачений у домашньому насильстві.

Попри серйозні звинувачення, які висунула колишня дівчина актора, Костянтин Темляк отримав нагороду за роль у фільмі "БожеВільні". Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм "Золотої дзиґи".

Українська кіноакадемія підкреслила, що Костянтина Темляка відзначили саме на роль у фільмі "БожеВільні" і що нагорода не є виправданням особи. Організатори кінопремії вкотре засудили насильство.

Повна заява Української кіноакадемії:

"Проте відзнака попередньої роботи актора сьогодні має інший контекст та сприйняття. Не так давно Костянтина звинуватили у фактах домашнього насильства – нині триває кримінальне провадження. Українська кіноакадемія засудила ці дії та ще раз сьогодні зазначає свою єдину позицію – будь-які прояви насильства є недопустимими. Нагорода сьогодні – це визнання конкретної роботи, а не виправдання особи. Крім цього, Українська кіноакадемія висловила готовність підтримати процес публічної дискусії для захисту постраждалих та вироблення стандартів реагування на такі випадки в індустрії".

Скандал з Костянтином Темляком: головне

  • 8 серпня фотографка Анастасія Соловйова, яка колись зустрічалася з Костянтином Темляком, звинуватила актора у психологічному і фізичному насильстві. Дівчина також заявила, що він має алкогольну і наркотичну залежність. Вона не наважувалась публічно розповісти свою історію чотири роки.

  • Темляк визнав, що завдавав фізичної шкоди Соловйовій. Він публічно попросив вибачення у неї й заявив, що готовий понести юридичну і моральну відповідальність за свої дії. 

  • Згодом актора звинуватили у розбещенні неповнолітньої. Анастасія оприлюднила відверте листування актора з 15-річною дівчиною, яке датується кінцем 2023 року.

  • Дружина Костянтина Темляка, акторка Анастасія Нестеренко, заявила, що в їхніх стосунках аб'юзу не було. 

  • Київський національний драматичний театр на Подолі засудив насильство, однак не повідомив, чи залишається за актором робоче місце. 

  • 19 серпня стало відомо, що поліція розпочала розлідування проти Костянтина Темляка за звинуваеннями у домашньому насильстві. Згодом Анастасію Соловйову офіційно визнали потерпілою.