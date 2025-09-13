Несмотря на обвинения в домашнем насилии: Константин Темляк получил "Золотую юлу"
- Константин Темляк получил награду "Золотая юла" за роль в фильме "БожеВільні", несмотря на обвинения в домашнем насилии.
- Украинская киноакадемия осудила насилие и подчеркнула, что награда не является оправданием личности, а признанием конкретной роли.
Сегодня, 13 сентября, в Киеве состоялась церемония награждения национальной кинопремии "Золотая юла". Среди номинантов в категории "Лучшая мужская роль" был Константин Темляк, обвиняемый в домашнем насилии.
Несмотря на серьезные обвинения, которые выдвинула бывшая девушка актера, Константин Темляк получил награду за роль в фильме "БожеВільні". Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм "Золотой юлы".
Не пропустите Объявили победителей кинопремии "Золотой волчок": получил ли награду Константин Темляк
Украинская киноакадемия подчеркнула, что Константина Темляка отметили именно за роль в фильме "БожеВильны" и что награда не является оправданием личности. Организаторы кинопремии в очередной раз осудили насилие.
Полное заявление Украинской киноакадемии:
"Однако награда предыдущей работы актера сегодня имеет другой контекст и восприятие. Не так давно Константина обвинили в фактах домашнего насилия – сейчас идет уголовное производство. Украинская киноакадемия осудила эти действия и еще раз сегодня отмечает свою единую позицию – любые проявления насилия недопустимы. Награда сегодня – это признание конкретной работы, а не оправдание личности. Кроме этого, Украинская киноакадемия выразила готовность поддержать процесс публичной дискуссии для защиты пострадавших и выработки стандартов реагирования на такие случаи в индустрии".
Скандал с Константином Темляком: главное
8 августа фотограф Анастасия Соловьева, которая когда-то встречалась с Константином Темляком, обвинила актера в психологическом и физическом насилии. Девушка также заявила, что он имеет алкогольную и наркотическую зависимость. Она не решалась публично рассказать свою историю четыре года.
Темляк признал, что причинял физический ущерб Соловьевой. Он публично попросил прощения у нее и заявил, что готов понести юридическую и моральную ответственность за свои действия.
Впоследствии актера обвинили в развращении несовершеннолетней. Анастасия обнародовала откровенную переписку актера с 15-летней девушкой, которая датируется концом 2023 года.
Жена Константина Темляка, актриса Анастасия Нестеренко, заявила, что в их отношениях абьюза не было.
Киевский национальный драматический театр на Подоле осудил насилие, однако не сообщил, остается ли за актером рабочее место.
19 августа стало известно, что полиция начала расследование против Константина Темляка по обвинению в домашнем насилии. Впоследствии Анастасию Соловьеву официально признали потерпевшей.