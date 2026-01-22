Укр Рус
22 січня, 16:50
2

Гостросюжетний бойовик 2026 року, який захопив українців на Netflix

Ольга Паньків
Основні тези
  • Фільм "Зрив" став лідером серед найпопулярніших стрічок на Netflix в Україні, поєднуючи жанри бойовика, трилера, детективу та кримінальної драми.
  • Сюжет фільму розгортається навколо розслідування ФБР після вбивства очільниці загону боротьби з наркотиками.

Відома стримінгова платформа Netflix знову оновила список найпопулярніших стрічок, які українці обирають для перегляду. Цього разу до переліку лідерів потрапив фільм "Зрив".

Він очолив добірку найрейтинговіших стрічок на Netflix. У матеріалі 24 Каналу ви дізнаєтеся більше про сюжет фільму, акторський склад та головні причини, чому варто його переглянути.

Що відомо про фільм "Зрив"?

16 січня на стримінговій платформі Netflix відбулася прем'єра фільму "Зрив". Це американський бойовик-трилер режисера й сценариста Джо Карнагана. 

Стрічка вже встигла захопити багатьох українських глядачів, адже поєднала в собі жанри, які обожнюють справжні кіномани: бойовик, трилер, детектив і кримінальну драму. 

До того ж фільм заснований на реальних подіях та вирізняється потужною акторською грою. У стрічці знялися такі актори:

  • Метт Деймон,
  • Бен Аффлек,
  • Стівен Юн,
  • Теяна Тейлор,
  • Саша Калле,
  • Нестор Карбонелл,
  • Каталіна Сандіно Морено,
  • Кайл Чандлер,
  • Скотт Адкінс,
  • Ліна Еско.

За словами глядачів, стрічка захоплює з перших хвилин і тримає в напрузі до самого фіналу. 

Про що сюжет фільму "Зрив"?

Події розгортаються після жорстокого вбивства очільниці загону Управління боротьби з наркотиками в Маямі, скоєного невідомими у масках. ФБР береться за масштабне розслідування. Тим часом лейтенант Дейн Думарс, який після трагедії очолив підрозділ, отримує анонімну наводку з адресою сховку готівки наркокартелю. Попри те, що підлеглим він озвучує різні суми, команда вирішує перевірити отриману інформацію. 

"Зрив": дивіться онлайн трейлер фільму

Але навіть новий командир не був готовий до того, що чекає їх на місці. Загнані в кут обставинами, поліцейські змушені боротися з часом і приймати фатальні рішення. 

Напруга зростає, коли надходять погрозливі дзвінки – ймовірно, від представників наркокартелю. Поліцейським дають пів години, щоб покинути будинок, інакше на них чекає "весела" ніч.