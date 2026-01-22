Остросюжетный боевик 2026 года, который захватил украинцев на Netflix

Известная стриминговая платформа Netflix снова обновила список самых популярных лент, которые украинцы выбирают для просмотра. На этот раз в перечень лидеров попал фильм "Срыв".

Он возглавил подборку самых рейтинговых лент на Netflix. В материале 24 Канала вы узнаете больше о сюжете фильма, актерский состав и главные причины, почему стоит его посмотреть.

Что известно о фильме "Срыв"?

16 января на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера фильма "Срыв". Это американский боевик-триллер режиссера и сценариста Джо Карнагана.

Лента уже успела захватить многих украинских зрителей, ведь соединила в себе жанры, которые обожают настоящие киноманы: боевик, триллер, детектив и криминальную драму.

К тому же фильм основан на реальных событиях и отличается мощной актерской игрой. В ленте снялись такие актеры:

Мэтт Дэймон,

Бен Аффлек,

Стивен Юн,

Теяна Тейлор,

Саша Калле,

Нестор Карбонелл,

Каталина Сандино Морено,

Кайл Чандлер,

Скотт Адкинс,

Лина Эско.

По словам зрителей, лента захватывает с первых минут и держит в напряжении до самого финала.

О чем сюжет фильма "Срыв"?

События разворачиваются после жестокого убийства руководительницы отряда Управления по борьбе с наркотиками в Майами, совершенного неизвестными в масках. ФБР берется за масштабное расследование. Между тем лейтенант Дейн Думарс, который после трагедии возглавил подразделение, получает анонимную наводку с адресом тайника наличности наркокартеля. Несмотря на то, что подчиненным он озвучивает разные суммы, команда решает проверить полученную информацию.

"Срыв": смотрите онлайн трейлер фильма

Но даже новый командир не был готов к тому, что ждет их на месте. Загнанные в угол обстоятельствами, полицейские вынуждены бороться со временем и принимать роковые решения.

Напряжение возрастает, когда поступают угрожающие звонки – вероятно, от представителей наркокартеля. Полицейским дают пол часа, чтобы покинуть дом, иначе их ждет "веселая" ночь.