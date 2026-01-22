Он возглавил подборку самых рейтинговых лент на Netflix. В материале 24 Канала вы узнаете больше о сюжете фильма, актерский состав и главные причины, почему стоит его посмотреть.
Рекомендуем 5 украинских актрис, которые не сменили фамилию после брака
Что известно о фильме "Срыв"?
16 января на стриминговой платформе Netflix состоялась премьера фильма "Срыв". Это американский боевик-триллер режиссера и сценариста Джо Карнагана.
Лента уже успела захватить многих украинских зрителей, ведь соединила в себе жанры, которые обожают настоящие киноманы: боевик, триллер, детектив и криминальную драму.
К тому же фильм основан на реальных событиях и отличается мощной актерской игрой. В ленте снялись такие актеры:
- Мэтт Дэймон,
- Бен Аффлек,
- Стивен Юн,
- Теяна Тейлор,
- Саша Калле,
- Нестор Карбонелл,
- Каталина Сандино Морено,
- Кайл Чандлер,
- Скотт Адкинс,
- Лина Эско.
По словам зрителей, лента захватывает с первых минут и держит в напряжении до самого финала.
К слову, ранее мы также писали о новом криминальном мини-сериале на Netflix, который можно посмотреть за один вечер. Подробности – по ссылке.
О чем сюжет фильма "Срыв"?
События разворачиваются после жестокого убийства руководительницы отряда Управления по борьбе с наркотиками в Майами, совершенного неизвестными в масках. ФБР берется за масштабное расследование. Между тем лейтенант Дейн Думарс, который после трагедии возглавил подразделение, получает анонимную наводку с адресом тайника наличности наркокартеля. Несмотря на то, что подчиненным он озвучивает разные суммы, команда решает проверить полученную информацию.
"Срыв": смотрите онлайн трейлер фильма
Но даже новый командир не был готов к тому, что ждет их на месте. Загнанные в угол обстоятельствами, полицейские вынуждены бороться со временем и принимать роковые решения.
Напряжение возрастает, когда поступают угрожающие звонки – вероятно, от представителей наркокартеля. Полицейским дают пол часа, чтобы покинуть дом, иначе их ждет "веселая" ночь.