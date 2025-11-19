Ідеальний серіал на Netflix, який допоможе розслабитись після важкої ночі

19 листопада 2025 року росіяни здійснили чергову масовану атаку на Україну. Людям довелося пережити ще одну безсонну ніч, після якої важко повернутися до звичного ритму життя. У таких ситуаціях важливо дати собі можливість відпочити: виспатися або зануритися в перегляд цікавої стрічки.

Ідеальним варіантом може стати найпопулярніший серіал на платформі Netflix під назвою "Звір у мені". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Netflix. У матеріалі ви дізнаєтеся більше про сюжет, акторський склад та інші подробиці проєкту.

Кому варто дивитись серіал "Звір у мені"?

Прем'єра американського серіалу "Звір у мені" відбулася 13 листопада 2025 року. Стрічка стала найпопулярнішою на стримінговій платформі Netflix серед українських глядачів.

Її вагомою перевагою є те, що вона складається лише з 8 епізодів, які легко переглянути. Вони допоможуть розслабитися, адже занурюють у захопливу детективну історію, що нікого не залишає байдужим.

Серіал має високі глядацькі рейтинги. Зокрема, на сайті IMDb він уже отримав 7,5 бала, хоча від прем'єри минуло не так багато часу.

Головні ролі у стрічці виконали Клер Дейнс, Меттью Різ, Бріттані Сноу, Наталі Моралес, Джонатан Бенкс, Девід Лайонс та інші актори.

Сюжет розгортається навколо письменниці Аггі Віггс, яка втратила натхнення і не може знайти нічого, що знову пробуджує в ній бажання писати. Однак усе змінюється з появою в сусідньому будинку Найла Шелдона – чоловіка з темним минулим, неймовірною харизмою та нерозкритою справою про зникнення дружини.

"Звір у мені": дивіться онлайн трейлер серіалу

Він загадковий, привабливий і таємничий, що одразу викликає неабияку цікавість в Аггі. Поступово вона не лише надихається його життям, а й занурюється у справжнє розслідування, яке переростає в небезпечну психологічну гру. Її мета – дізнатися всю правду про нього та з'ясувати, чи причетний він до вбивства, у якому його підозрюють. І лише фінал цієї історії відкриє всю правду та покаже, чим це обернеться для письменниці.

Які фільми також допоможуть розслабитись?

Якщо ж ви у пошуку романтичного фільму, щоб розслабитись, то ідеальним варіантом можуть стати такі стрічки з різдвяною атмосферою:

"Труднощі із шампанським" – історія про амбітну американську директорку, яка перед Різдвом вирушає до Парижа. Її ціль – купити бренд шампанського, але випадково закохується в спадкоємця компанії-виробника.

"Наша маленька таємниця" – історія про те, як колишні повинні провести Різдво під одним дахом, приховуючи свою історію.

"Незабутнє Різдво" – комедія з Ліндсі Логан у головній ролі.

Обирайте свою кіноісторію та насолоджуйтесь!