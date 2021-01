Зйомки фільму "Тор 4" розпочались: перші фото з Тайкою Вайтіті і Крісом Гемсвортом

В Австралії стартували зйомки фільму "Тор: Кохання і грім". Всіх деталей 4 частини стрічок про Тора не розкривають, однак у мережі з'явились фото з особливої церемонії, на яку завітали режисер Тайка Вайтіті і актор Кріс Гемсворт.

Джерело: інстаграм Кріса Гемсворта

Спеціально до старту зйомок фільму "Тор: Кохання і грім" в Австралії провели церемонію Welcome to the Country. В обряді вшановують значущість континенту і корінних народів. Окрім цього, австралійці своєрідно дали дозвіл на зйомки та побажали Тайці Вайтіті і Крісу Гемсворту успіху в їхньому проєкті.

"Сьогодні ми дуже красиво почали зйомки, взявши участь в церемонії Welcome to the Country... Місцеві австралійці можуть пишатися своєю країною, але багато хто дивиться на 26 січня як на дату, що знаменує початок незаконного володіння, епідемії, насильства, руйнування культури, експлуатації, аб'юзу, поділу родин та встановлення політики сильного соціального контролю. Почнімо зцілення і будемо триматися разом в союзі з нашими корінними народами і підтримувати їх", – наголосив Кріс Гемсворт.

У мережі актор поділився знімками з церемонії, які стрімко підкорили весь світ.



Початок зйомок фільму "Тор 4" / Фото Instagram / @chrishemsworth

Стартували зйомки "Тор: Кохання і грім"! Ми розпочали їх правильно з церемонії "Ласкаво просимо до країни"… Я закликаю всіх творців фільмів знаходити час та взаємодіяти з корінними народами, коли знімаємо наші фільми. Це того варте, і це правильно робити,

– додав Тайка Вайтіті.



Тайка Вайтіті і Кріс Гемсворт на особливій церемонії / Фото Instagram / @chrishemsworth



Кріс Гемсворт перед стартом зйомок "Тора 4" / Фото Instagram / @chrishemsworth

"Тор: Кохання і грім": сюжет фільму

Офіційні деталі сюжету 4 частини "Тора" поки тримають у секреті. Однак у ЗМІ вже довідались, чим режисер Тайка Вайтіті буде дивувати глядачів цього разу. Зокрема, у фільмі одну з головних ролей зіграє Кріс Пратт, який перевтілиться у свого персонажа Пітера Квілла. Його поява була досить прогнозованою, адже у "Месниках: Завершення" Тор вирушив у мандрівку із Зоряним Лицарем.

Валькірія очолить Асгард та замінить Тора на троні. А от Джейн Фостер, за неофіційними даними, буде боротись з онкохворобою. І хоч з Тором у неї непрості стосунки, саме він буде шукати способи врятувати кохану.

Головного лиходія у стрічці "Тор: Кохання і грім" зіграє Крістіан Бейл. Таке рішення було несподіваним, адже актор добре відомий публіці завдяки образу Бетмена. Також у стрічці можна буде побачити Метта Деймона, однак яку роль він отримав у проєкті, наразі невідомо.