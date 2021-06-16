"007: Не час помирати": презентували видовищий український трейлер фільму про Джеймса Бонда

B&H Film Distribution Company на ютуб-сторінці опублікувала український трейлер до майбутнього 25-го фільму про найвідомішого агента світу – Джеймса Бонда, героя романів Яна Флемінга. Прем’єра стрічки відбудеться в кінотеатрах 30 вересня 2021 року.

Роль Джеймса Бонда вп'яте виконає Деніел Крейґ. Режисером картини виступить Кері Фукунага.

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"007: Не час помирати": що відомо про фільм

Джеймс Бонд намагатиметься відійти від справ. Він оселиться на Ямайці, де насолоджуватиметься прекрасними краєвидами на океан. Однак тихі будні спецагента перерве візит його колишньої колеги Фелікс Лейтер. Жінка розповість про таємниче зникнення науковця, який може виготовити потужну зброю, що знищить цілі міста. У пошуках фізика Джеймс Бонд зіткнеться з лиходієм нового покоління, який використає надсучасну техніку проти агента.

Очікується, що протистояння героїв фільму буде запеклим та видовищним. Підтверджують це і зірки стрічки "007: Не час помирати" Деніел Крейг та Рамі Малек.

"007: Не час помирати" 2021: дивіться офіційний український трейлер

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Акторський склад фільму "007: Не час помирати"

Деніел Крейг – спецагент Джеймс Бонд

Рамі Малек – головний антагоніст

Рейф Файнс – директор МІ-6 Гарет Маллорі

Наомі Гарріс – асистентка Єва Маніпенні

Рорі Кіннір – керівник штабу Білл Таннер

Леа Сейду – нова дівчина Бонда Мадлен Свон

Джеффрі Райт – друг Бонда Фелікс Лейтер

Ана де Армас – Палома

Лашана Лінч – Номі.

Девід Денсік – лиходій Волдо

Крістоф Вальц – Ернст Ставро Блофельд

Прем’єра фільму

"007: Не час помирати" мав вийти на екрани у квітні 2020 року. У зв’язку з пандемією дата виходу переносили декілька разів: на листопад 2020 року та на квітень 2021 року. Тепер відомо нову дату – 30 вересня 2021 року. Сподіваємося, стрічка, без сумніву, стане однією з найбільш очікуваних прем'єр осені.