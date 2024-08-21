10 фільмів на Netflix, які точно стануть вашими фаворитами після перегляду

Перегляд фільму – це завжди чудовий спосіб провести час, незалежно від настрою чи компанії. Якщо ви ще не визначилися з вибором стрічки для сьогоднішнього вечора, не варто хвилюватися.

Netflix пропонує широкий вибір фільмів, а ті, що здобули найбільшу популярність за останній тиждень, можуть стати ідеальним рішенням. Кіно 24 підготували добірку найгарячіших новинок і хітів, які варто переглянути прямо зараз.

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Найпопулярніші фільми на Netflix

"Спілка"

За сюжетом фільму, звичайний будівельник, який веде спокійне і непримітне життя, несподівано опиняється в центрі небезпечного світу шпигунства. Його життя змінюється кардинально, коли на горизонті з’являється його перше шкільне кохання. Вони не бачилися багато років, але тепер вона звертається до нього з проханням про допомогу у виконанні таємної місії.

"Спілка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Я, "Побєда" і Берлін"

Події розгортаються на початку 1990-х років, у період змін та можливостей. Головний герой, молодий музикант на прізвисько Кузьма, мріє про велике майбутнє, і його черговий амбітний план пов'язаний з автомобілем "Побєда". Кузьма купує стару автівку і вирішує здійснити сміливу авантюру – вирушити на ній до Берліна з метою обміняти на престижний "Мерседес" шістсотого класу. Ця подорож обіцяє бути захопливою, хоча і сповненою несподіванок.

У мандрівку він відправляється не сам, а разом зі своїм другом, який має власний план – продати в Німеччині радянські манекени, залишки минулої епохи. Ця компанія додає ще більше комічних ситуацій та абсурдних моментів у їхню пригоду.

"Я, "Побєда" і Берлін": дивіться онлайн трейлер фільму

"Фірма"

Молодий і амбіційний випускник Гарварду отримує роботу своєї мрії – місце в престижній юридичній фірмі, де йому пропонують надзвичайно вигідні умови: високий оклад, бонуси, розкішні офіси та перспективи стрімкого кар'єрного зростання. Його особисте життя також виглядає бездоганним – він одружений на багатій красуні, і здається, що попереду тільки успіх і процвітання. Проте цей райський світ приховує темну сторону, яку герой виявляє надто пізно.

"Фірма": дивіться онлайн трейлер фільму

Також у списку найкращих та найпопулярніших фільмів на Netflix ви знайдете такі стрічки:

"Кіт у чоботях 2: Останнє бажання"

"Koza Ностра. Мама їде"

"Сенді Щікс: Порятунок Бікіні Боттом"

"Warcraft: Початок"

"Троє в каное"

"Крашанка"

"Сімейна справа"

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