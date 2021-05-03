5 найкращих фільмів травня 2021: огляд кінопрем'єр місяця

Травень – непростий і насичений час для тих, хто визнає себе кіноманом. На травень заплановано відразу п'ять прем'єр фільмів, які ми віднесли до одних із найбільш очікуваних цього року!

Серед найбільш очікуваних фільмів 2021 року травневі кінопрем'єри об'єднують як вже класичних голлівудських акторів, так й успішних режисерів, які невпинно тішать своїх шанувальників новинками. Не зважаючи на перепони, які пов'язані з пандемією Covid-19, фільми вже тепленькі та готові до подачі скоро у кінотеатрах.

Цікаво Netflix показав список фільмів, які вийдуть влітку 2021: захопливий трейлер з усіма новинками

Найяскравіші кінопрем'єри травня 2021 року

1. Гнів людський

Дата прем'єри: 13 травня 2021 року

Режисер: Гай Річі

Партік Гілл (Джейсон Стейтем) на прізвисько Ейч (H) влаштовується інкасатором у компанію Fortico Securities. Колегам здається, що він малодосвідчений у своїй справі. Патріку важко вдається налагодити дружні стосунки з ними, за винятком хлопця – Кулі (Голт Маккелені). Проте їхнє ставлення різко змінюється після випадку спроби пограбування інкасаторської машини. Новачок вправно розстрілює грабіжників. Тож згодом з'ясовується, що у Гілла є особисті рахунки з одним із працівників.

"Гнів людський" 2021: дивитись трейлер онлайн

До теми Прем'єру фільму "Гнів людський" Гая Річі перенесли: нова дата

2. Круелла

Дата прем'єри: 27 травня 2021 року

Режисер: Крейг Гіллеспі

Сценарій написаний на основі історії героїні роману Доді Сміт 1956 року "101 далматинець" та однойменного мультфільму Disney 1961 року. Події фільму відбуваються у 1970-х роках у Лондоні, серед революції панк-року. Головна героїня – молода прихильниця на ім'я Естелла (Емма Стоун), розумна і креативна дівчина, має намір створити собі ім'я своїми дизайнерськими ідеями. Одного разу нюх Естелли на моду привертає увагу Баронеси фон Геллман (Емми Томпсон), легенди моди. Їхні стосунки змусять Естеллу прийняти свою нечестиву сторону і стати модною, але мстивою Круеллою де Вілль.

"Круелла" 2021: дивитись трейлер онлайн

3. Пила: Спіраль

Дата прем'єри: 13 травня 2021 року

Режисер: Даррен Боусман

Майбутній американський фільм жахів, дев'ятий у серії фільмів Пила. Стрічка є продовженням Пили 8. Шанований ветеран поліції (Семуель Джексон), зухвалий детектив Єзекіїль "Зік" Бенкс (Кріс Рок) та його партнер-новачок (Макс Мінгелла) беруть на себе серйозне розслідування вбивств, які нагадують про моторошне минуле міста. Мимоволі занурений у таємницю, Зік опиняється в центрі хворобливої гри вбивці.

"Пила: Спіраль" 2021: дивитись трейлер онлайн

4. Ті, хто бажають мені смерті

Дата прем'єри: 6 травня 2021 року

Режисер: Тейлор Шерідан

Фільм розповідає про історію молодого хлопчика-підлітка, який став свідком вбивства свого батька у лісі. Переслідуваний вбивцями, які мали намір примусити його мовчати, хлопець натрапляє на ветерана-пожежника та експертку з виживання (Анджеліну Джолі). Коли вбивці підпалюють ліс, щоб прикрити свої сліди, втікачі повинні пережити смертельну пожежу і перехитрити вбивць на своєму шляху.

"Ті, хто бажають мені смерті" 2021: дивитись трейлер онлайн

Цікаво Гай Річі рекомендує: десять фільмів, які варті вашого часу

5. Мінамата

Дата прем'єри: 6 травня 2021 року

Режисер: Ендрю Левітас

Сценарій фільму заснований на однойменній книзі Ейлін Міоко Сміт та Юджина Сміта. У фільмі знявся Джонні Депп (який також є продюсером) в ролі Сміта, американського фотографа, який задокументував наслідки жахливого отруєння ртуттю жителів Мінамати, Кумамото, Японія.

"Мінімата" 2021: дивитись трейлер онлайн