Під час цієї боротьби багато українських кінематографістів взяли на себе відповідальність зняти фільми, що відображають реальні події, болючі переживання і те, що переживають люди в умовах війни. Вони не бояться показати правду, навіть якщо вона жорстока і неприкрашена. Ми зібрали список фільмів, які повинні побачити всі українці.

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"Реал"

"Реал" – це не просто фільм, а потужний документальний твір про правду, війну та реальні події на фронті. Стрічка, знята Олегом Сенцовим, відомим українським режисером і активістом, який після звільнення з російського полону не лише продовжив свою кінематографічну діяльність, але й вирушив на передову, аби на власні очі побачити, усе що відбувається. Це історія, яку неможливо зняти в студійних умовах – вона жива і реальна, її творці не приховують жодної деталі.

"Реал": дивіться онлайн трейлер фільму

Олег Сенцов зняв цей фільм на маленьку камеру, що була прикріплена до його спорядження. Такий підхід став символом того, що війна – це не лише те, що ми бачимо у новинах чи на екрані телевізора, це безпосередньо те, через що проходять ті, хто стоїть на захисті своєї країни.

Сенцов зумів зафіксувати випадковий бій, у якому насправді передались всі емоції наших захисників. Усе, що він зняв, є автентичним і не піддається жодній маніпуляції – це абсолютно реальні моменти, де глядач може побачити не лише силу духу і відвагу українських воїнів, але й те, що насправді відбувається в умовах війни.

"Бачення метелика"

Це українська воєнна драма, яка стала дебютною повнометражною стрічкою для режисера Михайла Наконечного. Фільм розповідає емоційну та драматичну історію про аеророзвідницю Лілю, жінку, яка служить в українському війську під позивним Метелик.

Максим Наконечний написав сценарій до фільму "Метелик" спільно з Іриною Цілик, відомою письменницею та кінорежисеркою, яка здобула міжнародне визнання завдяки своїй документальній стрічці "Земля блакитна, ніби апельсин".

"Бачення метелика": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ми були рекрутами"

"Ми були рекрутами" – це фільм, який розповідає про реалії війни через призму молодого бійця, який проходить свій шлях від початкового етапу служби до участі в реальних бойових діях. Стрічка пропонує глядачеві поглянути на війну зсередини – через людей, які її переживають, і які кожного дня ризикують своїм життям, щоб захистити свою країну.

"Ми були рекрутами": дивіться онлайн трейлер фільму

Пам'ятайте: переглядаючи ці стрічки, ви не лише поринаєте у важкі, але важливі моменти нашої історії. Ви вшановуєте тих, хто заплатив найдорожчу ціну за нашу свободу і незалежність. І навіть якщо слова не можуть передати весь біль втрат, кіно має велику силу зберігати пам'ять і передавати її наступним поколінням. Вибір стрічки – це ще один спосіб сказати: "Дякуємо" і "Не забудемо".