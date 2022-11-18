15 культових образів принцеси Діани, які ідеально відтворили у 5 сезоні "Корони"

Елізабет Дебікі приголомшила схожістю з принцесою Діаною у новому 5 сезоні "Корони". Гримери та стилісти постаралися так, що її образ – від макіяжу до вбрання – був відтворений ідеально.

Фанати, які вже переглянути 5 сезон "Корони", відзначили акторську гру Елізабет Дебікі. А ми пропонуємо переглянути 15 культових образів принцеси Діани, які актриса приміряла в серіалі.

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15 культових образів принцеси Діани, які Елізабет Дебікі приміряла у 5 сезоні

Нагадаємо, довгоочікуваний 5 сезон "Корони" з'явився на Netflix 9 листопада. Він показав усі драми та скандали, які королівська родина пережила у 1990-х роках.

З першого епізоду Елізабет передає саму сутність Діани — від її манер до її емоційних труднощів і, звісно, ​​любові, яку вона відчуває до Вільяма і Гаррі.

Образ 1

На фото зліва Елізабет Дебікі у ролі Діани у сукні з квітковим принтом в момент, коли вона готується вирушити у "другий медовий місяць" із Чарльзом. У реальному житті Діана носила схожу сукню під час свого візиту до Нігерії 1990 року.



Елізабет Дебікі в 5 сезоні "Корони" і принцеса Діана (справа) / Колаж Buzzfeed

Образ 2

У тому ж епізоді Діана зображена в не зовсім бежевому топі та спідниці з широким поясом. У реальному житті Діана носила майже таке саме вбрання, тільки білого кольору, під час поїздки до Єгипту у 1992 році.



Елізабет Дебікі в 5 сезоні "Корони" і принцеса Діана (справа) / Колаж Buzzfeed

Образ 3

Пізніше ми бачимо Діану в купальнику з леопардовим принтом, який, безперечно, був натхненний реальним вбранням, яке принцеса Діана носила під час відпустки 1990 року на острові Некер.



Елізабет Дебікі в 5 сезоні "Корони" і принцеса Діана (справа) / Колаж Buzzfeed

Образ 4

На балу Ghillies Ball у Балморалі ми бачимо Діану у білій сукні, перлах та картатому поясі через плече, що схоже з вбранням, яке вона носила на справжньому балу Ghillies у 1991 році.



Елізабет Дебікі в 5 сезоні "Корони" і принцеса Діана (справа) / Колаж Buzzfeed

Образ 5

Для зйомок у місцевій лікарні Дебікі в ролі Діани одягнула червоно-чорний костюм із золотими ґудзиками. У реальному житті принцеса носила дуже схоже вбрання під час гастролей за проєктом реконструкції 1993 року.



Елізабет Дебікі в 5 сезоні "Корони" і принцеса Діана (справа) / Колаж Buzzfeed

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Образ 6

Якщо Діана і була відома, то це своїм спортивним стилем, який зазвичай складався з великого светра та велосипедок. "Корона" ідеально відтворила це завдяки гарвардській толстовці, яку Діана носила у 1997 році.



Елізабет Дебікі в 5 сезоні "Корони" і принцеса Діана (справа) / Колаж Buzzfeed

Образ 7

Ось Дебікі ще в іншій сукні з квітковим принтом, яка, можливо, була натхненна схожим вбранням, яке Діана носила 1991 року, стоячи поряд з Барбарою Буш, дружиною колишнього президента США Джорджа Буша-старшого.



Елізабет Дебікі в 5 сезоні "Корони" і принцеса Діана (справа) / Колаж Buzzfeed

Образ 8

У третьому епізоді "Корони" Діана зустрічає Мохамеда та Доді аль-Файєда на матчі по поло в бузковому костюмі. У реальному житті Діана носила костюм такого ж кольору під час візиту до США 1997 року.



Елізабет Дебікі в 5 сезоні "Корони" і принцеса Діана (справа) / Колаж Buzzfeed

Образ 9

Мабуть, найзнаковіше вбрання, яке носила Діана — як у реальному житті, так і в "Короні" — це "сукня помсти" з масивною прикрасою, яку вона одягла в художній галереї "Серпентайн" у 1994 році.



Елізабет Дебікі в 5 сезоні "Корони" і принцеса Діана (справа) / Колаж Buzzfeed

Образ 10

У перший день принца Вільяма в Ітоні, Діана одягнула яскравий синій блейзер і повністю чорний низ. Це було також відтворено у "Короні".



Елізабет Дебікі в 5 сезоні "Корони" і принцеса Діана (справа) / Колаж Buzzfeed

Образ 11

У сьомому епізоді Діана відвідує свого брата Ерла Спенсера, на ній червоний пуховик. У реальному житті Діана мала схожу куртку, яку вона одягла на лижний відпочинок у 1993 році.



Елізабет Дебікі в 5 сезоні "Корони" і принцеса Діана (справа) / Колаж Buzzfeed

Образ 12

Також є сцена, де Діана одягнена в приголомшливе плаття з паєтками, яке виглядає майже так само, як те, в якому Діана була на благодійній вечері 1996 року.



Елізабет Дебікі в 5 сезоні "Корони" і принцеса Діана (справа) / Колаж Buzzfeed

Образ 13

Дебікі в ролі Діани приміряла кілька різних образів, коли відвідала хірурга Хасната Хана у лікарні, зокрема цей зелений жакет, який Діана носила у реальному житті у 1992 році у Франції.



Елізабет Дебікі в 5 сезоні "Корони" і принцеса Діана (справа) / Колаж Buzzfeed

Образ 14

Від зачіски до макіяжу, одягу та манер Діани, "Корона" відтворила в інтерв'ю принцеси з Мартіном Баширом.



Елізабет Дебікі в 5 сезоні "Корони" і принцеса Діана (справа) / Колаж Buzzfeed

Образ 15

Схоже, що на створення ще одного вбрання Елізабет Дебікі у "Короні", вплинула ця розшита бісером сукня з вирізом на шиї, яку Діана носила 1995 року.



Елізабет Дебікі в 5 сезоні "Корони" і принцеса Діана (справа) / Колаж Buzzfeed