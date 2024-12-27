"Гра в кальмара" уже чекає вас на Netflix: що пишуть українці про новий сезон

26 грудня на Netflix повернувся довгоочікуваний серіал "Гра в кальмара". Очікування другого сезону було надзвичайно високим, і фанати із нетерпінням чекали на продовження цієї захопливої історії.

Однак після виходу нових епізодів думки глядачів виявилися дуже різними. У мережі можна знайти відгуки українців: від захоплених до критичних і скептичних.

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На Netflix вийшов серіал "Гра в кальмара": що пишуть українці про стрічку

Що саме пишуть українці про нові епізоди серіалу "Гра в кальмара"? У мережі вже з'явилися численні відгуки, і серед них можна знайти як захоплені, так і критичні. Багато фанатів серіалу відзначають, що другий сезон продовжує інтригувати, але деякі заявляють, що він не здатний повторити магію першої частини.

Одні глядачі захоплюються новими сюжетними поворотами. Вони відзначають, що серіал не втратив своєї напруги та здатний тримати в напрузі до останнього кадру. Інші ж, навпаки, зазначають, що хоча атмосфера залишилась на високому рівні, сюжет став менш оригінальним, а деякі моменти виглядають надто передбачуваними. Ось, що пишуть українці:

"Можливо, варто було робити не 3 сезони, а 2 частини 2 сезону, бо 2 сезон закінчився так, ніби це просто кінцівка для однієї серії. Як на мене, сезон має завершуватися більш-менш цілісно і залишати питання на наступний сезон. А тут сезон завершили на кульмінації. Загалом сезон непоганий, але далеко не рівня 1 сезону. І мене бентежить те, що 3 сезон, схоже, вже перетвориться на якийсь бойовик, а це не те, за що серіал всі так полюбили."

"Вже подивився і в цілому задоволений"

"Я знаю, що робитиму сьогодні ввечері"

"Кінцівка дуже розчарувала"

"А це повний сезон вийшов? Бо якщо так, кінцівка – гірше не вигадаєш..."

Таким чином, відгуки українських глядачів дуже різноманітні. Хтось залишився вражений і з нетерпінням чекає на наступні епізоди, а інші – з легким розчаруванням – визнають, що другий сезон не зміг перевершити перший. Чи вдалося творцям серіалу виправдати величезні очікування фанатів, залишиться питанням, на яке кожен знайде свою відповідь, вивчаючи нові епізоди.