Надзвичайно важливий, – "20 днів у Маріуполі" став найкасовішим документальним фільмом в Україні

Документальна стрічка Мстислава Чернова стала найкасовішою в Україні. Стало відомо про касові збори першого вікенду.

Фільм лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова стартував у кінопрокаті 31 серпня. За перші 5 днів зібрав понад 530 тисяч гривень у прокаті.

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"20 днів у Маріуполі" став найкасовішим фільмом в Україні

Країна: США, 2023 рік

​Хронометраж: 94 хвилини

Події у фільмі розгортаються довкола облоги Маріуполя у лютому – березні 2022 року під час повномасштабного російського вторгнення. Світова прем'єра відбулася 21 січня 2023 року на найбільшому в США фестивалі незалежного кіно Sundance.

Перемоги фільму:

Приз глядацьких симпатій, Програма World Cinema Documentary, кінофестиваль "Санденс", 2023 рік;

Найкращий фільм Національного конкурсу, Приз глядацьких симпатій, міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA, 2023 рік.

Станом на 4 вересня 2023 року фільм "20 днів у Маріуполі" став найкасовішим документальним фільмом українського кінопрокату. Прокат стрічки триває, ви можете переглянути його в кінотеатрах України.

"20 днів у Маріуполі" – найкасовіша документальна стрічка в Україні / "Артхаус Трафік"

Журналісти з команди Associated Press були останніми іноземними кореспондентами, які знаходилися в оточеному ворогом Маріуполі. Вони документували атаки російських військ на місто, руйнування будівель та трагічні події серед мирних жителів. Зі зібраного матеріалу Мстислав Чернов створив фільм, який має на меті висвітлення правдивого образу подій для майбутнього показу всьому світові. "Війна – це рентген для суспільства. Хто був добрим, то стає добрішим. Хто був злим, то не зможе контролювати свою агресію", – цитата з фільму "20 днів у Маріуполі".

Los Angeles Times назвав цей фільм "надзвичайно важливим". Глядачі, що подивились його цього вікенду у кіно, довели це. Дякуємо вам за підтримку!,

– написала команда "Артхаус Трафік".

"20 днів у Маріуполі": дивіться трейлер