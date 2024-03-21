Оскароносний фільм "20 днів у Маріуполі" про злочини росіян уже доступний онлайн: де дивитись

11 березня стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала Оскар у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм". Після того, як фільм здобув перемогу, його можна було переглянути у кінотеатрах України.

А вже 21 березня відбулася онлайн-прем'єра документальної кінокартини від українського режисера Мстислава Чернова. У матеріалі дізнаєтесь, де фільм "20 днів у Маріуполі" можна подивитись онлайн.

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Де можна подивитись "20 днів у Маріуполі" онлайн

Тепер цей фільм доступний для придбання на платформах Sweet.TV, Megogo, "Київстар ТВ", Takflix і Volia TV. Також його можна переглянути на платформах Amazon, AppleTV, Google Play Movies, Vudu і Microsoft.

З 14 березня його також показують у кінотеатрах України.

"20 днів у Маріуполі" показують у кінотеатрах: список міст

Починаючи з 14 березня, документальний фільм "20 днів у Маріуполі" від українського режисера Мстислава Чернова повернувся на великі екрани кінотеатрів.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Перегляд стрічки доступний лише у деяких кінотеатрах різних міст України, таких як Київ, Львів, Дніпро, Харків, Одеса та інші. Деякі майданчики проведуть лише один показ в окремі дні. Актуальний список кінотеатрів можна знайти на сторінці фільму (список оновлюється).