Український фільм "2000 метрів до Андріївки" став на крок ближчим до Оскара

Український фільм "2000 метрів до Андріївки", який може принести Україні Оскар у 2026 році, став на крок ближчим до омріяної статуетки. Стрічка пройшла кваліфікацію на кінопремію.

Про це повідомляє Академія кінематографічних мистецтв і наук. У матеріалі ви дізнаєтеся більше про великий список, до якого увійшов цей документальний фільм.

"2000 метрів до Андріївки" пройшов кваліфікацію на Оскар-2026: що відомо?

Фільм "2000 метрів до Андріївки" українського режисера Мстислава Чернова увійшов до довгого списку документальних, міжнародних та анімаційних фільмів, допущених до номінації на Оскар 2026 року.

Наразі це ще не шортліст претендентів – його оголосять 16 грудня 2025 року. Є велика ймовірність, що стрічка може принести Україні вже другу статуетку Оскара. Нагадаємо, що у 2024 році фільм "20 днів у Маріуполі" приніс Україні перший Оскар, що стало важливою подією для всіх українців.

Що відомо про фільм "2000 метрів до Андріївки"?

"2000 метрів до Андріївки" – документальний фільм українського режисера Мстислава Чернова.

Прем'єра стрічки відбулася на популярному кінофестивалі Sundance Film Festival, де Чернов отримав нагороду за найкращу режисуру.

28 серпня 2025 року фільм вийшов у широкий прокат в Україні.

"2000 метрів до Андріївки": дивіться онлайн трейлер фільму