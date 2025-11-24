Украинский фильм "2000 метров до Андреевки" стал на шаг ближе к Оскару
- Украинский фильм "2000 метров до Андреевки" прошел квалификацию на Оскар 2026 года.
- Фильм режиссера Мстислава Чернова впервые показали на Sundance Film Festival, где он получил награду за лучшую режиссуру.
Украинский фильм "2000 метров до Андреевки", который может принести Украине Оскар в 2026 году, стал на шаг ближе к заветной статуэтке. Лента прошла квалификацию на кинопремию.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Академию кинематографических искусств и наук. В материале вы узнаете больше о большом списке, в который вошел этот документальный фильм.
"2000 метров до Андреевки" прошел квалификацию на Оскар-2026: что известно?
Фильм "2000 метров до Андреевки" украинского режиссера Мстислава Чернова вошел в длинный список документальных, международных и анимационных фильмов, допущенных к номинации на Оскар 2026 года.
Пока это еще не шортлист претендентов – его объявят 16 декабря 2025 года. Есть большая вероятность, что лента может принести Украине уже вторую статуэтку Оскара. Напомним, что в 2024 году фильм "20 дней в Мариуполе" принес Украине первый Оскар, что стало важным событием для всех украинцев.
Что известно о фильме "2000 метров до Андреевки"?
- "2000 метров до Андреевки" – документальный фильм украинского режиссера Мстислава Чернова.
- Премьера ленты состоялась на популярном кинофестивале Sundance Film Festival, где Чернов получил награду за лучшую режиссуру.
- 28 августа 2025 года фильм вышел в широкий прокат в Украине.
"2000 метров до Андреевки": смотрите онлайн трейлер фильма
- Съемки происходили в 2023 году.
- Режиссер стремился рассказать зрителю о контрнаступлении, в частности об освобождении украинского села Андреевка.
- Это не просто репортаж – фильм показывает не только войну, но и цену человеческой жизни, потерю, надежду и достоинство.