3 найновіші серіали на Netflix, які не можна пропустити

Напередодні новорічного сезону платформа Netflix все ще тішить кіноманів новинками. Гучні прем'єри серіалів вже викликають ажіотаж та обговорення серед глядачів.

Встигніть насолодитися останніми осінніми днями за новими захопливими серіалами від Netflix. 24 Канал зібрав стрічки, які подарують найкращі емоції від перегляду.

"Звір у мені"

Рейтинг IMDb: 7,4

Відома письменниця Аґґі Віґґс повністю втратила натхнення після втрати маленького сина. Та раптом у неї з'являється новий сусід – у будинку поряд оселяється магнат Найл Шелдон. У нього загадкове й темне минуле: чоловіка підозрювали у викраденні власної дружини. Аґґі відчуває цікавість до нової справи та починає розслідування.

"Звір у мені": дивіться трейлер онлайн

"Кришталева зозуля"

Рейтинг IMDb: 5,7

Іспанський трилер розповідає про молоду лікарку, яка переносить операцію з пересадки серця. Вона поступово відновлюється й відчуває нові сили. Дівчина приїжджає у рідне місто донора, де знайомиться з його сім'єю та місцевою громадою. У цьому місці чимало загадок: все це змушує лікарку не тільки переосмислити чуже минуле, але й своє життя.

"Кришталева зозуля": дивіться трейлер онлайн

"Убитий блискавкою"

Рейтинг IMDb: 7,7

Історичний серіал висвітлює каденцію 20-го президента США – Джеймса А. Ґарфілда. Він обійняв цю посаду у 1881 році, але його правління було нетривалим і трагічним. Його оточують серйозні виклики: політичні інтриги, тиск з боку оточення. Президентство Ґарфілда завершується трагічною смертю з боку фанатика. Країна залишається без лідера у найважливіший момент.

"Убитий блискавкою": дивіться трейлер онлайн