Кінопрем’єри з 13 березня: 4 фільми у кіно, які не можна пропустити

Ще один кінематографічний тиждень на носі, і з ним – порція свіжих кінопрем'єр. На цей раз 13 березня у кіно з'являться декілька цікавих фільмів, які, безумовно, привернуть увагу глядачів.

Які саме стрічки варто обрати та на що звернути увагу, щоб не проґавити найкраще? Розбираймося разом.

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Кінопрем’єри з 13 березня: на який фільм піти в кіно

"Люксембург, Люксембург"

"Люксембург, Люксембург" – це другий фільм українського режисера Антоніо Лукіча, відомого за своїм дебютом комедії "Мої думки тихі". Головні ролі у стрічці виконали учасники реп-гурту "Курган і Agregat" – брати Раміл та Аміл Насірови.

За сюжетом, два брати дізнаються про місцеперебування давно зниклого батька і намагаються дати раду своїм власним життям. Виробництвом фільму займається кінопродакшен ForeFilms. Стрічка створюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно

"Люксембург, Люксембург": дивіться трейлер

"Ренфілд"

"Ренфілд" – американський фантастичний комедійний фільм жахів режисера Кріса Маккея за сценарієм Раяна Рідлі. У ролях Ніколас Голт, Ніколас Кейдж, Аквафіна, Бен Шварц, Адріан Мартінес тощо.

За сюжетом, Ренфілд протягом століть був невіддільною частиною життя самозакоханого Дракули, виконуючи його найбожевільніші накази. Але нарешті, після довгих років підлеглості, Ренфілд отримує шанс побачити світ за межами тіні свого безумного боса. Чи зможе він вирватися зі співзалежних відносин та знайти власний шлях?

"Ренфілд": дивіться трейлер

"Моє прекрасне нещастя"

Чи бувають лав-сторі із щасливим фіналом? Так – і стрічка "Моє прекрасне нещастя" яскравий тому приклад!

Юна Еббі Абернаті намагається забути своє темне минуле, їде в інше місто, де вступає до коледжу. Там вона знайомиться з Тревісом Меддоксом, найпопулярнішим хлопцем, що бере участь у підпільних боях. Меддокс також помічає красиву блондинку і починає до неї залицятися. Тревіс пропонує Еббі зухвале парі, але ні він, ні вона навіть не підозрюють, чим це для них закінчиться.

"Моє прекрасне нещастя": дивіться трейлер

"Зірки і цукор"

Ця історія про хлопця, який починав зі скромних умовин, але завдяки своїй пристрасті до кондитерського мистецтва та нескінченному наполегливому навчанню дістався успіху. Він став мільйонером, а його талант у випіканні тістечок підкорив інтернет, зібравши підписників на півмільйона. Від хлопчика з прийомної родини він перетворився на чемпіона світу серед кондитерів та став улюбленцем французької громадськості. Тепер його мрія – стати найкращим кондитером в Парижі, співпрацюючи з найкращими в галузі.

"Зірки і цукор": дивіться трейлер