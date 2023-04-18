Відомий американський актор та продюсер Ніколас Кейдж назвав свої найкращі фільми, в яких знімався. У його топ потрапили фільми "Менді", "Свиня" і не лише.

Про улюблені стрічки 59-річна голлівудська знаменитість розповіла в ефірі розважальної програми The Late Show with Stephen Colbert. Наразі відео розмови швидко поширюється в мережі та збирає безліч переглядів.

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Ніколас Кейдж назвав 5 фільмів зі своєї кар’єри, якими пишається

За час кінокар’єри актора номінували на десятки престижних премій, а в 1995-му він зумів вибороти Оскар. Найпочеснішу нагороду Ніколас Кейдж здобув за участь у фільмі "Залишаючи Лас-Вегас". Щоправда, цього фільму у його списку немає.

Я почну зі "Свині" — це мій улюблений фільм, який я коли-небудь робив. Я люблю "Менді", яку поставив Панос Косматос. Мені подобається "Воскрешаючи мерців", режисером якого був Мартін Скорсезе. І я любив "Поганого лейтенанта" Вернера Герцога. Мені сподобався фільм під назвою "Джо", знятий Девідом Гордоном Гріном,

– поділився актор.

Ніколас Кейдж назвав 5 фільмів зі своєї кар’єри: дивіться відео

Нагадаємо, 13 квітня в кінотеатрах України вийшов новий фільм з Ніколасом Кейджем – "Ренфілд". Це американський фантастичний комедійний фільм жахів режисера Кріса Маккея за сценарієм Раяна Рідлі.