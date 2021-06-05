5 вражаючих фільмів про екологію, які вас здивують

Редакція Кіно 24 обрала 5 фільмів до Всесвітнього дня навколишнього середовища. Після перегляду цих документальних стрічок вам захочеться змінити світ навіть на вихідних!

Сьогодні жанр документального кіно все більше набирає місця посеред бойовиків та екшнів, а запити суспільства на нього ростуть. Ми пропонуємо п'ять документальних фільмів, яким варто присвятити час.

До теми "Чому жінки вбивають", "Люпен" і не тільки: 5 найцікавіших серіалів червня

1.Корпорація "Їжа"

Рік: 2008

Оригінальна назва: Food, inc.

Документальний фільм знятий у США, який розповідає про виробництво різних продуктів. У фільмі мовиться, що майже усі продукти в магазинах Америки продаються споживачам за надмірно завищеними цінами, а самі при цьому екологічно небезпечні та шкідливі для здоров’я людини. Свого часу фільм викликав сильну негативну реакцію з боку корпорацій, зайнятих у виробництві продуктів.

Трейлер фільму "Корпорація "Їжа": дивіться відео онлайн

2.Бруд! Фільм

Рік: 2009

Оригінальна назва: Dirt! The Movie

Фільм розкриває важливу, однак неочевидну проблему збереження ґрунту – родючого шару землі. У стрічці розкривається зв’язок людини та місця, де вона живе, знайомлячи глядача з концепцією, що родючий ґрунт – основа людської цивілізації, для якої взаємодія з землею і сільське господарство виявилися відправною точкою у сучасність, а потім перемикаються на актуальні проблеми та їх причини.

Трейлер стрічки "Бруд! Фільм": дивіться відео онлайн

3.Бухта

Рік: 2009

Оригінальна назва: The Cove

Документальний фільм розповідає про полювання японських рибалок на дельфінів. Стрічка у 2010 році здобула нагороду "Оскар", що сильно розлютило уряд Японії. Головним героєм фільму є дресирувальник дельфінів Рік О’Беррі, він розкриває глядачеві проблему масового вбивства дельфінів у Японії.

Герой стрічки бігає за рибалками, чіпляється до перехожих на вулицях і вривається у кабінети до чиновників, щоб відкрити очі всім винним на той факт, що щорічне вбивство 23 тисяч дельфінів – це злочин проти планети.

Трейлер фільму "Бухта": дивіться відео онлайн

4.Сміття Рік: 2012

Оригінальна назва: Trashed Автори фільму розповідають про факти, що становлять серйозну загрозу здоров’ю людини. Стрічка знята у формі діалогів між Джеремі Айронсом та жителями різних куточків планети – від Ісландії до Індонезії. Серед співрозмовників: вчені;

політики;

та прості люди. Усіх їх об'єднує те, що вони так чи інакше постраждали від забруднення навколишнього середовища відходами. Фільм показує, що небезпеки можна уникнути за допомогою розвитку довгострокових проєктів, які допоможуть створити більше робочих місць в області переробки відходів. Трейлер фільму "Сміття": дивіться відео онлайн 5. Дім Рік: 2009

Оригінальна назва: Home

Поетичний документальний фільм відомого французького фотографа та активіста у боротьбі за чистоту навколишнього середовища Яна Артюс-Бертрана. Фільм зосереджується на планах земної поверхні з висот, звідки чудово видно природні пам’ятки і те, як людство перетворює їх на щось непотрібне. Артюс-Бертран починає з важливості маленьких та великих екосистем планети. В об'єктив потрапила краса усіх континентів, яка потерпає від наслідків глобального потепління.

"Дім" 2009: дивіться трейлер онлайн