Готуйте попкорн: 7 фільмів та серіалів, які вийдуть на Netflix у травні

Netflix анонсував список новинок, які вийдуть у травні 2023 року. Сервіс продовжує дивувати глядачів різноманітним контентом, який відповідає будь-якому смаку та настрою.

У травні на платформі з’явиться низка фільмів та серіалів. Втім, ми пропонуємо переглянути список з 7 головних стрічок, які вам можуть сподобатися.

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7 фільмів та серіалів, які вийдуть на Netflix у травні

"Королева Шарлотта: історія Бріджертонів" (4 травня) — сюжет майбутнього серіалу-приквелу "Бріджертонів" розповідає історію шлюбу королеви Шарлотти з королем Джорджем. Головну роль зіграла Індія Амартейфіо.

"Цариця Клеопатра" (10 травня, 1 сезон) – скандальний документальний серіал про Клеопатру від продюсерки Джади Пінкетт-Сміт.

"Лицар у чорному" (12 травня, 1 сезон) – південнокорейський науково-фантастичний бойовик від сценариста та режисера Чо Чон Сока. Дія відбувається в антиутопічному майбутньому, де світ спустошений забрудненням повітря, а люди покладаються на лицарів у чорному.

"Мати" (12 травня) – бойовик з Дженніфер Лопес у головній ролі про смертоносну жінку-вбивцю, яка виходить з укриття, щоб допомогти захистити свою дочку.

"Мати": дивіться трейлер

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"Жертва / Підозрювана" (23 травня) — документальний фільм про журналістку, яка вивчає сексуальні злочини молодих жінок, від режисерки Ненсі Шварцман. Прем'єра відбулася на кінофестивалі "Санденс" у 2023 році.

"Фубар" (25 травня, 1 сезон) – Арнольд Шварценеггер дебютує у своєму першому великому серіалі в ролі оперативника ЦРУ, який ніяк не може піти на пенсію.

"Кров і золото" (26 травня) – німецькомовний вестерн про Другу світову війну та німецького дезертира, який повертається додому, щоб брати участь у битві проти військ СС за заховане золото.

"Фубар": дивіться трейлер