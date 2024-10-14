Став найкрасивішим чоловіком у світі: 4 найкращі фільми з Аароном Тейлором-Джонсоном

Британський актор Аарон Тейлор Джонсон – одна з голлівудських зірок, що доволі за короткий час піднялась на вершину. Нещодавно його назвали найпривабливішим чоловіком у світі, опираючись на грецьку золоту пропорцію краси.

Аарон Тейлор-Джонсон детально працює над своїм персонажем, а його присутність у будь-якому фільмі чи серіалі чудово доповнює це кіно. Він знявся вже у багатьох стрічках, які високо оцінені критиками – і ця похвала, без сумнівів, частково заслужена і завдяки Аарону. Журналісти Кіно 24 зібрали найкращі фільми з найкрасивішим чоловіком у світі.

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"Пипець"

Фільм розповідає про звичайного підлітка-старшокласника – Дейва Лізевськи, який любить комікси та закоханий у найпривабливішу дівчину у школі. Він нібито нічим не відрізняється від своїх однокласників, за винятком особливої суперсили. У якийсь момент Дейв вирішує стати супергероєм, адже саме це дозволить йому отримати славу та підкорити кохану.

Аарон Тейлор-Джонсон зіграв головну роль у цьому фільмі та показав чудову роботу над супергеройською стрічкою.



Аарон Тейлор-Джонсон / Кадр з фільму

"Нічні тварини"

Художниця Сьюзен через 15 років після розлучення отримує роман від колишнього чоловіка, який був письменником, але не зміг досягти успіху. Глядач занурюється у минуле Сьюзен та її чоловіка. Залишається припускати, чи справді все те, що йдеться у романі – правда.

Тейлор-Джонсон зіграв лиходія Рея Маркуса та отримав визнання, здобувши перемогу на "Золотому глобусі" як актор другого плану.



Аарон Тейлор-Джонсон / Кадр з фільму

"Швидкісний поїзд"

Події фільму розгортаються у поїзді, що їде з Токіо до Моріоки. Серед пасажирів – п'ятеро кілерів, які є професіоналами у своєму ремеслі. По дорозі наймані убивці виявляють, що їм дали одне й те саме завдання різні замовники. Невідомо, чи доїдуть вони живими до пункту призначення.

Аарон вдало зіграв кумедного та спритного Мандарина, який працює у дуеті з братом Лимоном.



Аарон Тейлор-Джонсон / Кадр з фільму

"Каскадер"

Бойовик розповідає про Джоді, яка вперше знімає фільм як режисерка. Колись вона зустрічалася з Кольтом - каскадером, який отримав жахливу травму, але повернувся до знімань заради Джоді. Та виникає проблема - головний актор безслідно зникає. Кольт мусить розшукати його, щоб у коханої вдався її перший фільм.

Аарон зіграв голлівудську зірку Тома Райдера, який зник у розпал знімань. Він не відставав від Раяна Гослінга у кожній їхній спільній сцені. Його гра – це вдала пародія на маскулінні бойовики.



Аарон Тейлор-Джонсон / Кадр з фільму

Тепер Аарон Тейлор-Джонсон претендує на роль нового Джеймса Бонда. І його новий статус цілком може посприяти тому, що чутки виявляться правдою.