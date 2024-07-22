Ада Роговцева розчулила словами до покійного чоловіка і показала спільне фото з молодості

Українська акторка Ада Роговцева вшанувала пам'ять свого покійного чоловіка, видатного актора Костянтина Степанкова. Знаменита артистка зробила це у роковини смерті коханого.

Вона показала їхнє архівне фото з молодості. Коханого артистки не стало 20 років тому.

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Ада Роговцева вшанувала пам'ять покійного чоловіка

Коханого артистки не стало 22 липня рівно 20 років тому. У роковини смерті свого чоловіка Костянтина Степанкова Ада Роговцева присвятила йому зворушливий допис в інстаграмі. Вона опублікувала архівне чорно-біле фото, на якому вони зображені ще зовсім молодими.

Цей знімок, сповнений ностальгії, викликав хвилю теплих спогадів і емоцій у шанувальників акторки. У своєму дописі акторка підкреслила, наскільки важливим і незабутнім був Костянтин у її житті.

Ада Роговцева також залишила зворушливе звернення до Костянтина Степанкова у своєму дописі. Вона зазначила, що минуло вже 20 років без нього, і цей час був наповнений складними випробуваннями та відчуттям втрати. Артистка поділилася, що вчиться жити за них двох, зберігаючи пам'ять про коханого чоловіка в кожному своєму кроці та рішенні.

Двадцять років живу без Кості. Завжди був старшим, а тепер вже я старша за нього на одинадцять років. Живу так, наче і його очима споглядаю, наче через два серця – своє і Кості – пропускаю життя,

– зворушливо написала акторка.

У коментарях під дописом багато людей висловили своє захоплення пані Адою та її глибокою повагою до родини. Шанувальники відзначали, як зворушливо і трепетно вона ставиться до пам'яті свого покійного чоловіка, а також до близьких людей, що оточували їх протягом життя.

Коментарі були наповнені словами підтримки, вдячності та визнання її сили й мужності. Багато хто відзначав, що Ада Роговцева є справжнім прикладом відданості та любові, яка не згасає навіть через роки.