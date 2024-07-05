Усі плакали: Ада Роговцева повернулась на сцену і присвятила виставу загиблому актору Паші Лі

Знаменита 86-річна українська акторка Ада Роговцева повернулася на велику сцену, зігравши головну роль у виставі "Будьте як вдома". Передпоказ вистави відбувся 4 липня, і зала була наповнена глядачами, які з нетерпінням чекали на виступ легендарної акторки.

Раніше у цій виставі також грав Паша Лі, який загинув від рук росіян. Серед присутніх у залі була мама Паші, це нагадало всім про величезні жертви, які принесла українська нація, і про важливість збереження культурної спадщини.

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Ада Роговцева повернулась на велику сцену

На сцені до акторського складу, окрім Ади Роговцевої, приєднався також Ахтем Сеітаблаєв, з яким вони не лише грали, а й танцювали. Також у створенні шоу для глядачів брали участь Галина Корнеева, Ольга Атанасова, Світлана Орліченко, Влад Нікітюк, а також дебютанти Адель Атанасова і Матвій Скляренко.

Присутні відзначили, що не могли стримати сліз, а 86-річна Роговцева закликала кожного не забувати підтримувати воїнів.

Зараз у залі мама Паші. Подякуймо їй за Пашу. Ця вистава завжди буде присвячена йому,

– прозвучало зі сцени, коли всі глядачі стояли та аплодували.

Відомо, що виставу "Будьте як вдома" не грали на сцені від початку повномасштабної війни. Паша Лі до 2022 року виконував одну з головних ролей. А тепер ця вистава присвячена його пам'яті.