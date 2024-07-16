У День свого народження: 87-річна Ада Роговцева організувала збір на машину для бойових медиків

16 липня видатній українській акторці театру і кіно виповнюється 87 років. Свій день народження Ада Роговцева вирішила відзначити на сцені, граючи у спектаклі "Схоже на щастя".

Акторка зробила публікацію у соцмережах, де попросила прихильників не приносити квітів. Натомість вона закликала своїх шанувальників зробити донат на машину для бойових медиків, щоб підтримати їхню важливу роботу на фронті.

Дивіться також Безглуздо, смішно та абсолютно божевільно: на Netflix вийшов яскравий серіал "Вибухові кошенята"

Ада Роговцева закликала допомогти зібрати на машину для бойових медиків

Напередодні свого дня народження Ада Роговцева опублікувала в соціальних мережах пост, в якому розповіла про побратима свого зятя, добровольця-медика. Під час евакуації з поля бою він отримав поранення, а його машина згоріла вщент через ворожий дрон.

Зараз Микита в лікарні, дякувати Богові поранення не важке, і на щастя всіх поранених, яких він забирав, таки вдалося витягти та довезти живими! У нас з вами є можливість зібрати на машину для пораненого медика Микити, поки він підлікується,

– каже Роговцева.

У своєму пості акторка закликала тих, хто прийде на її спектакль "Схоже на щастя", який вона гратиме 16 липня не витрачати гроші на квіти для неї. Замість цього вона попросила зробити донат на машину для бойових медиків.

"Не приносьте квітів, прошу вас! Ваші квіти можуть прорости допомогою бойовим медикам.

І всі, хто має бажання привітати мене — прошу! Донат на машину для бойових медиків найкращий подарунок мені на 87-річчя!", – написала акторка.

Акторка також поділилася, що в таку спеку вона гратиме виставу в пальті з лисячим коміром. Попри складні умови, Ада Роговцева певна, що грати виставу в пальті навіть у 87 років легше, ніж утримувати бій в бронежилеті та касці. Її слова стали додатковим нагадуванням про важливість підтримки бойових медиків, які щодня ризикують своїм життям на передовій.