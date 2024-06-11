Кожна ситуація небезпечна, – Ахтем Сеітаблаєв зізнався, що отримав травму на полігоні

Український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв переніс операцію на коліні. Після успішного хірургічного втручання він зараз проходить реабілітацію, аби відновити своє здоров'я та повернутися до військових обов'язків.

Виявилося, що Ахтем Сеітаблаєв отримав травму на полігоні. Дізнайтесь більше про стан здоров'я відомого українського режисера у матеріалі.

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Що сталося з Ахтемом Сеітаблаєвим

Як поділився Ахтем Сеітаблаєв, йому провели операцію на меніску через травму, отриману на полігоні. Режисер запевняє, що зараз усе добре, тому раніше не повідомляв про це публічно.

На полігоні кожна ситуація небезпечна, звісно, не така, як на полі бою. Я – військовослужбовець, тому маю іноді бути на вишколі. Ця травма не така катастрофічна, як, на жаль, іноді трапляється в моїх побратимів. Нічого, минеться,

– сказав Сеітаблаєв.

Ахтем Сеітаблаєв проходить реабілітацію

За словами режисера Ахтема Сеітаблаєва, попереду на нього чекає реабілітація після операції.

Реабілітація ще попереду. На полігон, напевно, поїду не так скоро, як хотілось. Думаю, що за декілька місяців я цілком зможу виконувати ті завдання, які ставить командування,

– пояснив режисер.

Він впевнений, що за кілька місяців зможе повністю відновитися і знову виконувати завдання, які ставить перед ним командування. Ахтем налаштований оптимістично та готовий до наступних етапів.